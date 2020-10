La Samp espugna Bergamo: Dea ko

Terza vittoria consecutiva per la formazione di Ranieri che sale a 9 punti in classifica

Bari, 24 ottobre 202. Terza vittoria consecutiva per la formazione di Ranieri che sale a 9 punti in classifica raggiungendo proprio gli avversari di oggi, alla seconda sconfitta di fila. Al Gewiss Stadium la Sampdoria ha disputato una partita di grande attenzione, concedendo poche occasioni all’Atalanta, da sempre abituata a produrre palle gol in serie. Così a passare sono stati per primi gli ospiti con Quagliarella , rapido a liberarsi al tiro di sinistro al 13′. Per l’attaccante blucerchiato è il 168° gol in A, che gli vale il 15° posto nella classifica marcatori all-time. Sul finire di tempo lo stesso Quagliarella potrebbe raddoppiare su rigore, ma il suo tiro viene respinto da Sportiello. Il portiere bergamasco nulla può però sul raddoppio di Thorsby al 59′. Gasperini rivoluziona la squadra nella ripresa con cinque cambi, che portano al gol con cui Zapata su rigore riapre il match all’80’. Negli ultimi minuti forcing dei padroni di casa, ma nel recupero in contropiede i liguri segnano ancora con Jankto . (lega serie A)