Manfredonia, dalle ore 21 alle 5 divieto stazionamento dalla Villa alla Piazzetta (TUTTE LE ZONE)

Manfredonia, 24 ottobre 2020. “Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020“, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha ordinato:

“il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

Porto turistico e Lungomare di Siponto

Via del Rivellino

Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Coso Roma a Corso Manfredi;

Via Santa Maria delle Grazie

Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura

Piazzetta mercato

Piazza del Popolo

Parco giochi

Villa comunale, da Via Stella a Via dell’Arcangelo

Rotonda e Viale Miramare

Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale

Area mercato settimanale di Via Scaloria.

“È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private“.

“Sono chiusi dalle 21.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24″ che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati”.