Manfredonia, ritornano i fiori in piazza (VIDEO)

Manfredonia, 21 ottobre 2020. Ritornano i fiori in piazza del Popolo. Non sono “Belle di Notte” ma sempre, come la vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile del tessuto cittadino, sia per l’aspetto estetico, per le salutari funzioni da essa svolte per la depurazione dell’aria e dell’acqua, per l’assorbimento dell’anidride carbonica. Ora la piazza del Popolo ha il colore della solidarietà, della comunione e della vita in comune che dura per sempre, come tutti i fiori e le piante ornamentali.

Tutte le amministrazioni comunali si impegnano alla valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche. Anche i Comuni in difficoltà economica provvedono con iniziative miste pubblico-private, offrendo le gestione e manutenzione di zone verdi gratis a privati e commercianti concedendo in cambio piccoli spazi pubblicitari.

Come molti Comuni in Italia, anche il Comune di Manfredonia ha stipulato accordi di sponsorizzazione per la valorizzazione e la successiva manutenzione di aree verdi di proprietà comunale. Tutti possono fare richiesta al Comune ed è consentito ai potenziali sponsor avanzare specifiche richieste per la sponsorizzazione di aree di proprio interesse. Vi sono diverse richieste e tutte sono state accolte. Tra le ultime un parrucchiere che si occupa dello spazio adiacente la propria attività, a proprie cure e spese, con interventi di valorizzazione e manutenzione dell’area assegnata e che otterrà in cambio, il necessario ritorno di immagine, pubblicità e un caloroso grazie dai clienti e dalla città. Ma ci sono imprese che hanno chiesto più spazi diversi in città poiché i richiedenti sono ancora in pochi. E’ l’iniziativa verde ecologica dell’agenzia Allianz di Foggia-Manfredonia che il giardiniere incaricato ha cura, con professionalità, i luoghi pubblici in centro ed in estrema periferia.

Anche soggetti privati (condomini) possono chiedere l’assegnazione di aree pubbliche e le proposte di valorizzazione e manutenzione di aree verdi saranno valutate dai funzionari tecnici del Settore Ambiente e del Settore Pianificazione Territoriale.

Nulla è più gradevole agli occhi di un prato verde ben rasato ( Francis Bacon )

Uno degli spettacoli più belli li offre la natura, a volte vorresti staccare la spina dalla vita di tutti i giorni ed immergerti nella natura.

Gran parte di questa bellezza ogni giorno viene spazzata. Noi tutti di città amiamo il verde, la natura e possiamo godere di questo meraviglioso spettacolo, essendo solidali ed attenti alla custodia del creato.

