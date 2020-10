Ordinanza Emiliano. Scuole Manfredonia “Da lunedì, Dad per 3 classi terminali dell’Istituto”

Bari, 24 ottobre 2020. Come anticipato, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza in oggetto, con decorrenza dal 26 ottobre , nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020, relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020 , sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico .

Pertanto, a far data dal 26 ottobre p.v., per le tre classi terminali dell’Istituto sarà attuata la Didattica a Distanza che verrà realizzata tramite l’uso della Piattaforma GSUITE. Si fa presente che le attività di Didattica a Distanza, vanno ritenute obbligatorie: pertanto la non partecipazione sarà considerata assenza a tutti gli effetti.

L’Istituto (I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, in questo caso,ndr) resta a disposizione per la concessione in comodato d’uso di tablet e portatili, per quegli studenti che ne abbiano la necessità. Le modalità possono trovarsi al seguente link:

Regolamento comodato d’uso

Il corso serale, stante la assenza di criticità legate ai trasporti pubblici, svolgerà normalmente le attività didattiche in presenza. (nota stampa)