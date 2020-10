Peschici, Covid “Tutto il Comune chiuso da oltre una settimana per un tampone”

Peschici, 24/10/2020 – (retegargano) “Mi chiamo Domenico Vecera, sono un Funzionario del Comune di Peschici, volevo segnalare una situazione alquanto strana e grottesca riferita al Covid-19; purtroppo nel nostro ente si sono verificati alcuni casi di positività al coronavirus tra cui, come noto alle cronache, il sindaco. Gran parte dei dipendenti sono stati invitati, dalla competente azienda sanitaria, a seguire, come da protocollo, una quarantena “volontaria” a far data dal 15 ottobre scorso che ha provocato, inevitabilmente, una forte limitazione dei servizi pubblici con chiusura di parte degli uffici comunali. Molti di noi (dipendenti e non) sono stati contattati per sottoporsi al tampone presso l’Ospedale di San Marco in Lamis nella giornata di lunedì 19 ottobre. Ad oggi – prosegue Vecera – ancora non ci è stato comunicato l’esito del tampone, il sito di Puglia Salute, indicatoci per la verifica dell’esito ci comunica testualmente: ‘L’informazione richiesta non è ancora disponibile. Si invita a riprovare nei prossimi giorni’.”(retegargano)