(Pas/Adnkronos). E’ stato arrestato per errore, in pratica per uno scambio di persona. La vicenda riguarda un ufficiale della Marina Militare, il capitano di Fregata Michele Di Michele, difeso dall’avvocato Michela Scafetta, che lo scorso 13 ottobre è finito agli arresti domiciliari, insieme ad altre 13 persone, nell’ambito dell’operazione ‘Gargano Nostrum’ svolta, in particolare a Cagnano Varano, dalla Procura della Repubblica di Foggia e dalla Guardia Costiera.

Nei confronti di dieci persone l’accusa contestata è quella di disastro ambientale, per altre quattro di combustione illecita di rifiuti. Ieri il gip del Tribunale ordinario di Foggia ha disposto l’immediata remissione in libertà del militare sollevandolo da ogni accusa.

“L’ingiusta accusa con la conseguente detenzione – spiega l’avvocato Scafetta – nasce nel corso delle indagini delle forze dell’ordine che, per acquisire la necessaria documentazione, hanno fatto riprese video delle attività illecite perpetuate dagli indagati. In occasione di una delle riprese video, gli inquirenti identificano una vettura Peugeot dalla quale scende l’anziano padre dell’Ufficiale e un altro uomo che nel video si mostra di spalle e di profilo ma mai nel volto”.

**Foggia: inchiesta disastro ambientale Gargano, scarcerato ufficiale Marina arrestato per errore** (2)

“Le forze dell’ordine, risalendo al proprietario dell’auto attraverso la targa -continua il legale – identificano l’uomo del video nel capitano di Fregata Michele Di Michele effettivamente proprietario del veicolo Peugeot. Ma quell’uomo di spalle ripreso nel video, non era l’ufficiale ma il fratello”, precisa Scafetta.

Dunque uno scambio di persona. Come dichiara l’avvocato “il capitano Michele Di Michele nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Michela Valente, ha confermato che pure essendo intestatario della vettura Peugeot e mantenendo la residenza a Cagnano Varano, risulta vivere stabilmente in un’altra città del centro Italia per motivi di lavoro. L’ufficiale ha dunque chiarito la sua posizione fornendo al gip prove inconfutabili della propria estraneità ai fatti”.

Non prima, naturalmente, “di essersi fatto diversi giorni agli arresti domiciliari e di essere finito sui giornali”, conclude l’avvocato Scafetta. I reati ambientali avrebbero riguardato zone di pregio naturalistico del Gargano e in particolare tratti di mare prospicenti il promontorio. Oltre alle misure cautelari personali, la Guardia costiera ha effettuato anche diversi sequestri.

