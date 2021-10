STATOQUOTIDIANO.IT, 24 ottobre 2021. “Abbiamo la possibilità di dare un volto nuovo a Manfredonia, il dovere di scrollarle di dosso l’onta di cui è stata macchiata nezgli ultimi anni e il diritto di scegliere un futuro diverso dal passato, non solo per la città ma per tutti noi e soprattutto per i nostri figli. Io, pur non essendomi mai candidato prima, ho sempre fatto politica attiva ed è ora di metterci la faccia perché quella che stiamo vivendo penso sia la più importante di tutte”.

Così a StatoQuotidiano.it l’imprenditore Emiliano Della Torre, candidato al Consiglio comunale di Manfredonia, in quota Movimento 5 Stelle, Coalizione 2050.

“La mia candidatura nasce dalla profonda stima che nutro per Raffaele Fatone,

penso a quando più di un anno fa gli parlai del sogno di una coalizione fortissima, con persone opposte alle precedenti amministrazioni, insieme al movimento 5 stelle e con lui sindaco, da allora non abbiamo più smesso di progettare, discutere, incontrare gente, commercianti, associazioni”.

“Per stilare il nostro vasto programma elettorale abbiamo lavorato insieme con una nutrita squadra di professionisti ed esperti di settore, mirando in particolare al lavoro, alla creazione di infrastrutture e servizi per agevolare, anche attraverso una squadra di tecnici esperti in bandi comunitari, la creazione di nuove aziende e strutture turistiche e di conseguenza nuovi posti di lavoro”.

“Tornando alla mia personale candidatura all’interno del futuro consiglio comunale, sono pronto a dare il mio contributo pratico, da uomo del fare. Ho il senso pratico di come si cura il verde, di come si tiene pulita una città in “perfetta” economia cioè senza fare debiti, anzi investendo per introiti futuri. Manfredonia ha bisogno in questo momento di un trattamento d’urto, ha bisogno di essere ripulita in toto, dal centro alle periferie, dalle strade più trafficate a quelle di campagna e statali limitrofe, Manfredonia ha bisogno di una riorganizzazione, bisogna utilizzare meglio il personale, utilizzare i macchinari di trattamento rifiuti rimasti inutilizzati nonostante i milioni spesi, bisogna creare urgentemente delle isole ecologiche, per arginare il problema “abbandono rifiuti”. Necessita creare un’isola ecologica dedicata ai porti, per consentire ai marinai di portare a terra l’immondizia pescata, non può continuare lo scempio dei rifiuti ributtati in mare perché se la portano a terra beccano multe!”.

“Dopo aver ridato a Manfredonia il suo aspetto di giovane ragazza acqua e sapone, e ritornato il profumo di pulito, penseremo al lavoro, alle infrastrutture, ai bandi europei, all’armonia del nostro decoro urbano, al rendere la nostra città una città di mare in tutta la sua lunghezza perfino nella zona croce e stazione, abbattendo le barriere che impediscono la vista e l’accesso al mare”.

“Scegliere Fatone come prossimo sindaco di Manfredonia significa scegliere che questa città rinasca, non ci sono alternative”.