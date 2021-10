Terrore a San Nicandro Garganico, armato di spranga ferisce i passanti

San Nicandro Garganico, 24 ottobre 2021 – Paura per le strade della cittadina garganica nella serata di ieri, in zona campo sportivo. Un extracomunitario, in evidente stato confusionale e armato di una spranga di metallo, ha disseminato terrore in un quartiere, causando danni e ferendo alcune persone.

Ad intervenire i Carabinieri, la Polizia Locale, l’AVERS e alcuni cittadini. L’uomo è stato in seguito tradotto presso l’Ospedale Masselli-Mascia di San Severo per una perizia medica.

“Invito tutti i cittadini incorsi in questo spiacevole fatto a denunciare l’accaduto ai Carabinieri – ha annunciato il sindaco Matteo Vocale – in modo da fornire il maggior numero di elementi utili ai provvedimenti più opportuni e urgenti. San Nicandro non può e non deve più essere la “terra di nessuno”.

Articolo di Valerio Agricola