Versione dialettale sipontina Divina Commedia, Purgatorio – Canto VII

L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, ha creduto opportuno pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti, di alcuni canti più noti della Divina Commedia.

Purgatorio – Canto VII

Doppe ca ll’accogljènze bbèlle e mbite

so’ stéte fatte trè o quatte volte,

Sordèlle cj’ò ditte: “Vuje che site?

“Mbrime c’a stu monde ànne fatte a svolte

ll’aneme dègne d’anghjané da Ddije,

ll’ossere meje Ottavjéne ò sepolte.

So’ Vergilje, e pe ne nescjune rije

llu cile è pèrse sop’ a fede ne ji”.

Ll’ò respuste allore llu duche mije.

E cume chi na cose nnande lle ji.

Subbete vede, e ce fé maravigghje,

ca ce crede o no, e dice: ji o nne n’ji.

Llu stèsse jisse e ò vascéte lli cigghje

temeruse ji jite u frundéme suje

e ll’ò bbrazzéte ddu meninne pigghje.

“O glorje d’i Latine, pe llu cuje

mustré quèdde ca pote a lènga nostre

vand’ètèrne d’u luche ch’ ije fuje

che mèrete, che grazie a mmè te mostre?

Se pe sènde lli parole so’ ddègne,

dimme se sì d’infèrne e ch’ji lla chjostre.”.

“Pe tutt’i circhje de llu bbrutte règne”,

respuse jisse, “a qquà me ne so’ venute

Vertù ngile m’ò musse, p’jèsse vègne,

no pe fé, pe ne nfé àgghje perdute

de vedì Cuddu Sole, u desedèrje.

ca troppe tarde ije ll’è canuscjute.

Cuddu luche triste ne nn’ji p’i sèrje,

ma p’u scure schjitte, addu lli lamèmde

ne nzo’ grusse uéje, ma schjitte nfèrje.(30).

Stèche nzimbr’a lli uagnune nnucènde,

pegghjéte da lla morte sènza scande.

prim’angore d’a pècche fatt’ èsènde.

Stéche nzimbre a quidde ca i trè sande

Vertù ne nn’ànne viste, e sènza vizje

ànne viste ate e fatte tutte quande,

Ma se tu sèje e pute dé na ndizje

a nnuje, ca putèsseme ji apposte

llà, ddu llu Prejatorje tene inizje.”

Respuse: “A luche cèrte nge sté poste,

cj’uà scì sèmbe suse, e a turne a turne,

e pe farve da guide mo mm’accoste.

Ma vide ca ggjà fernèsce llu jurne

e ji sope de notte ne nge pote,

àmma penzé de fé a ll’ombre u scurne.

Aneme stann’a ddèstre sote sote,

s’accunzinde, stéte vecine u stèsse

e no sènza pjacere i fazze note.”

“Cum’ji?” Ll’ànne respuste, “chi vulèsse

nghjané de notte se vene mbedite

da jate? Cume pote ca pot’èsse?”

E Sordèlle strescé ndèrre llu dite,

decènne: “Vide, schjitte a quèsta righe

nnanze ngj’adda ji se u sole ji sparite.

No jata cose t’ànne fé llu mbighe,

ca llu scure d’a notte, pe scì suse:

ca pe ne mbutì ji lla voglje ndrighe.

Pe jèsse ce pote pure scì juse,

pe tutte lla coste a ji cammenanne,

mèndre a ll’orizzonde lla dije ji chjuse”. (60)

Llu segnore mije, allore, ammeranne:

“Minece a llà addica tu ce dice,

ca delètte ce pot’avì ddemuranne.”

Poche lundéne steve pe ll’amice,

quann’è viste ca llu monde jeve sceme,

c’u vallone nnand’a nuje n’addice.

“Da lla” ò ditte ll’ombre,” àmma fé sdreme,

addica lla coste fé cum’u grèmbe,

qquà a nova dije àmma mètte u seme:

Tra jirte e vasce nu tratture sghèmbe

ce purteve nd’u fjanghe de lla lacche,

llà ddica cchjù c’a mmizze more u lèmbe.

Ore e arginde fine, cocche e bbjacche,

azzurre lègne, lucede e serene,

p’u smèralde frische nda n’ore sfjacche,

de ll’èrve e de lli fjure nzine tene

puste, agnune da llu chelore ji vinde

cume da llu maggjore ji vvinde u mene.

Nn’avev’ a nature a llà tanba tinde,

ma tutte chjene da lli mille addore,

tutte nu bbèlle canistre ndestinde.

“Salve Regina”, sop’a vèrde e fjore,

assettète, candanne, aneme linde,

ca da lla valle n’assèvene fore.

Mbrime c’u poche sole mo cj’annide

Ccumenzé llu Manduvéne c’ò ccolte.

“Da quiste ne nvulite ca ve guide.

De sta lascre, mègghje ll’atte e lli svolte

vuje putite vedì, tutte quande

ca sop’a lamje stanne accolte accolte, (90)

Cudde ca sté sope e fè lli sèmbjande.

d’avì scurdéte cudde ca duveve

e c’a vocche ne mmve a ll’ati cande,

Rodolfe mberatore ji, ca puteve

sané ji chjéje de ll’Italje morte

e mo rretarde p’ate u sfizje leve.

Ll’ate ca nda lla viste jisse conforte,

teneve a tèrre addica ll’acqua nasce

ca Molte ad Albje e Albje a mmére porte::

Ottecchére ji llu nome, e nda lli fasce

fu mègghje de Vencesleje llu figlje

varvute, ca p’u lusse e nn’ ozje pasce.

e llu Nasètte, ca stritte u cunziglje

pe cudde pére, ca jé bbune aspitte,

murì scappanne e spugghjanne llu giglje,

guardéte a llà cume ce bbatte u pitte.

Ll’ate vedite c’ò fatte d’a guange

pe lli pimme, susperanne, llu litte.

Pédre e sugre so’ d’u méle de Frange:

sanne ca lla vite ji vvezjéte e lorde

e tanne vene u méle ca ce slange.

Cuddu ch’ji musculuse e ca cj’accorde,

candanne p e ll’ate, grusse llu nése

d’ogne vande a zoche strètte nge scorde.

E se dopp’a jisse ré fosse rumése

llu picce c’addrete llu passe i cede,

bbune jeve u valore de vése a vvèse,

ca ne nge po’ ddice de ll’at’erede.

Ggjacheme e Federiche jànne u rejéme,

cchjù mègghj’ascennènze ne nge pussede. (120)

Poche volte renasce pe lli réme

lla vertù umène: e custu llu vole

cudde c’a dé, pecché p’jisse cj’ù chjéme-.

Pure a Nasute vanne sti parole,

mùné mmang’ a Pitre ca p’jisse ce cande

ca lla Pugghje e lla Provènze ce dole,

tande ca d’u seme suve nge chjande

quande cchjù Vejatrice e Mariarite,

Custanze d’u marite ne nge vande.

Vedite llu rè, d’a povera vite.

ssettéte sule, Arrighe d’Inghiltèrre,

custe tene d’i réme mègghje assite.

Cudde ca cchjù vasce ce ne stè ndèrre,

guardanne suse, ji Gugjèlme marchese,

pe quèste Alèssandrje e p’a proprja guèrre

fé chjange Monfèrréte e Canavese. (136)

Dopo che le belle ed ambite accoglienze/ sono state fatte, tre o quattro volte,/ Sordello ci ha detto: “Voi chi siete?”/ “Prima che a questo mondo hanno fatto la svolta,/ le anime degne di salire a Dio,/ Ottaviano ha sepolto le mie ossa./ Io sono Virgilio, e per nessuna altra via (causa),/ ho perso il Cielo, per non aver la fede.”/ Così rispose il mio Duca./ E come colui che avanti gli è una cosa,/subito la vede, e se ne fa meraviglia,/ che creda o no, e dice: è o non é./ Lo stesso, egli ha abbassato le ciglia,/ timoroso è andato (verso) chi gli era di fronte,/ e l’ha abbacciato lì, dove il piccolo si appiglia (al seno)./ “ O gloria dei Latini, per i quali/ mostrò ciò che può la lingua nostra,/vanto eterno del luogo dove io fui (son nato),/quale merito, quale grazia ti mostrano a me?/ Se son degno di ascoltare le (tue) parole, /dimmi se vieni dall’Inferno e quale è il chiostro (cerchio)”/”Per tutti i cerchi del brutto regno”/ gli rispose, “qui me ne son venuto,/ mi ha mosso (la) Virtù nel Cielo, per essa (per merito suo) vengo,/ non per fare, (ma) per non fare ho perduto/ di vedere Quel Sole, il desiderio,/ché troppo tardi l’ho conosciuto./Quel luogo non è triste per i seri (giusti),/ ma per l’oscurità (misconoscenza), dove i lamenti,/ non sono per grossi guai (piaghe), ma solo sospiri. (30)

Sto con i bimbi innocenti,/ presi dalla morte, senza spavento,/prima ancora fatti esenti dal peccato (battezzati)./ Sto insieme a quelli che le tre sante/ Virtù non hanno visto, e senza vizio,/ hanno visto altro e fatto tutto quanto (l’opera loro)./Ma se tu sai, puoi dare un indizio (indicazione)/ a noi, che potremmo andare subito,/là, dove il Purgatorio ha inizio”./” A luogo certo non vi è posto,/ si deve andare sempre sopra, intorno intorno,/ e per farvi da guida ora mi accosto (mi avvicino)./ Ma vedi che già termina il giorno/ e non si può andare sopra di notte,/ dobbiamo pensare di far scorno (riparo) all’ombra./ A destra ci sono, quiete, delle anime,/ se acconsenti, state vicino ugualmente,/ e non senza piacere li faccio noto (li metto a conoscenza)./ “Com’è “, gli hanno risposto, “che vogliate/ salire di notte se viene impedito/ da altri? Come può che può essere?(come è possibile?)”/ E Sordello iscrisse per terra il dito/ dicendo: “Solo a questo rigo/ avanti non devi andare se il sole è scomparso./ Non altra cosa ti deve impegnare,/ Ché l’oscurità di notte, per andare sopra,/ ché per non poter andare la voglia dà impedimento./ Per lei si può pur andare sopra,/ per tutta la costa andar camminando,/ mentre all’orizzonte il giorno è chiuso”./(60)

Il mio Signore, allora, ammirando,/ “Portici là dove tu dici,/ che diletto si può avere addimorando”./ Poco lontano stavano gli amici,/ quando ho visto che il monte era scemo (più basso),/ché la valle si avvicinava a noi./ “Di là”, ha detto l’ombra, “dobbiamo fare scalo,/ dove la costa fa come il grembo,/ qui per il nuovo giorno dobbiamo porre il seme (per farlo rinascere),/ tra alture e sovvalli, un tratturo stretto,/ ci portava nel fianco del dosso,/ lì dove più in mezzo muore il lato (della salita),/ Oro ed argento fine, vermiglio e scarlatto,/ legno azzurro, lucente e sereno,/ con smeraldo fresco e senza sudiciume,/ dell’erba e dei fiori sul seno (tiene), / e ciascuno dal colore è vinto,/ come dal maggiore è vinto il minore./ Non aveva la natura là tante tinte (colorazioni), ma tutte piene di mille odori,/ tutti un bel canestro indistinto (elegante)./”Salve Regina”, sopra al verde e (ai) fiori,/ seduti cantando, anime linde (pulite),/ che dalla valle uscivano fuori./ “Prima che il poco sole si annida”/ iniziò il Mantovano che ci aveva portato./”Da questi non vogliate che vi guidi,/ a questo terrazzo, meglio gli atti ed i volti/ voi potete vedere tutti quanti,/ che sopra la lamia (volta) stanno raccolti.(90)

Quello che sta sopra ed osteggia/ di aver dimenticato ciò che doveva fare/ e non muove la bocca con il canto degli altri/ è Rodolfo impertatore, che poteva/ sanare le piaghe della morta Italia,/ ed ora ritarda e si toglie altro sfizio./ L’altro, che egli conforta nella vista/ teneva la terra dove l’acqua nasce/ che Molta (Moldavia) in Albia /Elba) e Albia porta a mare./ Ottoghero è il nome, e nelle fasce/ fu migliore del figlio Venceslao/, barbuto. che vive nel lusso e nel vizio,/ e Narsete, che stretto in consiglio/ pare con quello, che è di buon aspetto,/ morì fuggendo e sfogliando il giglio,/ guardate lì come si batte il petto./ Vedete l’altro che ha fatto della guancia/ con i pugni, sospirando, il letto (si è colpito da solo)./ Padre e suocero sono del male di Francia,/sanno che la vita è viziata e sporca,/ed allora viene il male che li lancia./ Quello che è muscoloso, e che si accorda,/cantando con gli altri, grosso il naso,/ d’ogni vanto la corda stretta non dimentica./E se dopo di lui, re fosse rimasto /il piccolo che dietro il passo gli cede,/buono era il valore da vaso a vaso,/che non si può dire dell’altro erede./ Giacomo e Federico hanno il reame,/ migliore ascendnza non si possiede (120)

Poche volte rinasce dai rami la virtù umana, e questo lo vuole/ quello che dà, perché con lui le chiama./ Pure a Nasuto (re Carlo I d’Angiò) vanno queste parole,/ nemmeno a Pietro che per lui canta,/ che la Puglia e la Provenza si dolgono/ tanto che del suo seme non si pianta,/ quando più Beatrice e Margherita,/ Costanza del marito si vanta,/ vedete il re della semplice vita,/ seduto solo, Arrigo d’Inghilterra/ questo ha nei suoi rami migliore uscita (riuscita)./ Quello che più in basso se ne sta per terra,/ guardando (in alto) è Guglielmo Marchese,/ per questo e Alessandria e la propria guerra/ fa piangere Monferrato e il Canavese. (136)