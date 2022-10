Ciclovia Turistica Lesina-Manfredonia: destinati 22 mln e 455mila euro

Un intervento doveroso, giacché il contributo statale per il contenimento dei costi energetici è stato di appena 560mila euro, a fronte di una proiezione delle nostre spese passate dai circa 3 milioni 400mila euro del 2021 ai circa 7 milioni 500mila euro stimati per il 2022. Abbiamo inoltre previsto la spesa di oltre 32 milioni di euro ottenuti con il PNRR, di cui 22 milioni 455mila euro per la realizzazione della Ciclovia Turistica Adriatica nel tratto Lesina-Manfredonia e 9 milioni 613mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico dei nostri istituti scolastici. , a fronte di una proiezione delle nostre spese passate dai circa 3 milioni 400mila euro del 2021 ai circa 7 milioni 500mila euro stimati per il 2022. Abbiamo inoltre previsto la spesa di oltre 32 milioni di euro ottenuti con il PNRR, di cui9 milioni 613mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico dei nostri istituti scolastici.

E sempre a valere sui fondi del PNRR, a favore dell’edilizia scolastica saranno destinati 18 milioni 756mila euro per il 2023 e 7 milioni 400mila euro per il 2024. In più, utilizzando il nostro avanzo di amministrazione, abbiamo liberato altri 5 milioni di euro per interventi di manutenzione stradale e 1 milione 339mila euro per quella degli istituti scolastici, lasciando comunque ancora accantonato un “tesoretto” di 3 milioni 720mila euro.