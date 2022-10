Foggia, arrestato rapinatore con taglierino: colpi in farmacia e tabaccheria

FOGGIA, 24/10/2022 – A Foggia la polizia ha arrestato un 39enne autore di due rapine compiute con il taglierino nel mese di settembre.

L’uomo si sarebbe introdotto in una farmacia, travisato e armato di taglierino, portando via l’incasso contenuto nel registratore da cassa, circa 900 euro. Dopo due giorni lo stesso soggetto, dopo essere entrato in una tabaccheria con l’intento di sottrarre denaro dalla cassa, sarebbe stato messo in fuga dai clienti. La polizia sta accertando se il 39enne sia il responsabile di altre rapine compiute sempre a Foggia nello stesso periodo. (norbaonline)