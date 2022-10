La CNN a Monte Sant’Angelo per parlare di “ostie ckiene”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 24/10/2022 – “Croccante ma tenera, dolce e ricca di calorie, c’è un particolare spuntino italiano che viene racchiuso tra due fette di cialda della comunione cristiana. Le ostie piene , o “ostie ripiene” – un delizioso mix di mandorle e miele farcite tra due cialde – sono uno dei biscotti più deliziosi d’Italia”. Questo l’incipit dell’articolo “Il pio villaggio d’Italia con un segreto profano” firmato dall’emittente televisiva statunitense CNN, conosciuta in tutto il mondo.

“E potrebbero anche essere una delle sue più sacrileghe se non fosse per il fatto che le due sottilissime ostie traslucide destinate a stuzzicare le papille gustative con il loro sublime ripieno non sono state, ovviamente, consacrate da un prete. Chiamate ostie ckiene in dialetto locale, sono la tradizionale delizia zuccherina di Monte Sant’Angelo, paese dell’incontaminato Parco Nazionale del Gargano in Puglia.