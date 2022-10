Manfredonia, S.P. 57 per la montagna: “La strada non è un circuito”

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/10/2022 – “Sulle strade si guida con Prudenza, perché la strada non è un circuito. La moto non è un giocattolo.

Quando decidete di mettervi alla guida siate consapevoli che non state usando un videogioco dove le VITE si rigenerano dopo il ”GAME OVER”. Sulla strada il primo obiettivo è salvaguardare la VITA PROPRIA e quella DEGLI ALTRI. Gli errori si pagano cari. Le prime regole da rispettare sono: moderare la velocità, non bere alcolici, non assumere sostanze stupefacenti o psicofarmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Purtroppo nella società odierna il rispetto per sé stessi e per il prossimo è diventato un comportamento disatteso”.