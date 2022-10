Operaio foggiano cade da un soffitto nel Piacentino: è grave

PIACENZA, 24/10/2022 – Grave infortunio sul lavoro in un’azienda della zona industriale di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di lunedì 24 ottobre: un operaio di una ditta esterna, un 35enne originario di Foggia, mentre stava eseguendo lavori di controssoffittatura, è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Ha riportato un grave trauma cranico commotivo, un trauma toracico-addominale e al polso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’auto infermieristica del 118 dalla postazione di Roveleto di Cadeo e l’auto medica della Centrale Operativa di Parma.

L’elisoccorso infatti non ha potuto alzarsi in volo a causa della scarsa visibilità causata dalla nebbia che grava sulla zona. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dall’equipaggio infermieristico di Roveleto, è stato affidato all’équipe medica di Parma, giunta al casello autostradale di Fiorenzuola D’Arda per il rendez vous. L’uomo è stato condotto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, le sue condizioni sono serie. (piacenzasera)