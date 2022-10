Raffaella di Manfredonia su Inchiostro di Puglia: “Supereremo anche questa”

Ma poi, oltre a tutte le difficoltà, i sacrifici, il covid, la guerra, gli aumenti ecc… è arrivato pure un quarto socio, che non sappiamo nemmeno come si mette di Cognome. Ci stiamo conoscendo in questi giorni… A Patty, la mia socia, è stato diagnosticato un Tumore, e questo ha sconvolto le nostre vite. Sono saltate le nostre ferie, la vacanza che tanto aspettavamo, e tutto il resto… Quando cominceremo con la convalescenza per via delle operazioni e delle cure deciderà lui quando dovremo stare chiuse o aperte. Non è comportazione, mai ci saremmo aspettate un quarto socio che fosse pure peggio dello Stato. E invece…