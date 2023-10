Legalità a Manfredonia, Delle Rose: “L’Abusivismo di ogni tipo dilaga”

MANFREDONIA (FOGGIA) – ๐‘ป๐’“๐’‚๐’”๐’‘๐’‚๐’“๐’†๐’๐’›๐’‚, ๐’๐’†๐’ˆ๐’‚๐’๐’Š๐’•๐’‚ฬ€, ๐’„๐’๐’๐’ ๐’Š๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’๐’†, ๐’„๐’Š๐’—๐’Š๐’”๐’Ž๐’ ๐’† ๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’•๐’Š๐’•๐’‚ฬ€ ๐’‘๐’๐’๐’Š๐’•๐’Š๐’„๐’‚. Sono i termini piรน usati nei discorsi dei nostri ๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘– amministratori, poichรฉ, lโ€™opposizione, al riguardo, avrebbe ben poco da dire vista la burrascosa ereditร politica dei precedenti governi. Maโ€ฆโ€ฆ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘Žโ€ฆ Come dice di essere qualcuno in alto a Palazzo San Domenico, vediamo cosa ha prodotto questa crisi politica e i principi e i valori citati che fine hanno fatto! I dodici ๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ๐‘–, molti dei quali sarebbe curioso chiedere se tali si sentono! Stanno reggendo un gioco tutto di parte ed a totale discapito loro e della comunitร .

๐‘ป๐’“๐’‚๐’”๐’‘๐’‚๐’“๐’†๐’๐’›๐’‚ Si riporta solo una delle ultime uscite del Sindaco, per rappresentare il livello del rispetto di quel principio e del modo di agire. Ebbene, i consiglieri di maggioranza sono stati informati (forse neanche tutti) dei nominativi degli assessori solo con un messaggio (forse i piรน fortunati)! Ovviamente nulla รจ dato di conoscere sullโ€™appartenenza politica di questi nominativi. Beh! Si potrebbe dire che sia in linea con lโ€™atteggiamento della premier Meloni, che ha lasciato il suo compagno (e se lo meritava) con un semplice messaggio sui social. Perรฒ nel caso della premier trattasi di una questione personale, o il sindaco ritiene che anche le nomine degli assessori siano una cosa sua personale? Non รจ stato questo lโ€™unico caso in cui si รจ venuti meno al rispetto delle prerogative di tutti i Consiglieri (tra i quali anche la sottoscritta) che hanno il sacrosanto diritto di conoscere e comprendere le ragioni della scelta di quei nominativi, come di qualsiasi altra decisione che poi devono supportare anche con una discussione in Consiglio.

๐—Ÿ๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ Tutto tace nei corridoi di Palazzo San Domenico. Lโ€™applicazione di protocolli di intesa, nei quali erano previste specifiche azioni, รจ ferma al palo. Lโ€™Abusivismo di ogni tipo dilaga ed il mancato contrasto penalizza chi ha deciso di rispettare la legge e, ad esempio, pagare i tributi locali. E non si racconti la storiella della mancanza di personale. Ci si assuma la responsabilitร della mancanza di attenzione e riconoscimento del merito di chi quotidianamente รจ costretto ad operare in condizioni di estremo disagio, anche personale.

๐ถ๐’๐’๐’ ๐’Š๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’๐’† Sono oramai mesi che non cโ€™รจ piรน una discussione che affronti il merito dei provvedimenti, la loro analisi, i loro riflessi per lโ€™applicazione di quanto adottato. Non cโ€™รจ data la possibilitร di analizzare le scelte strategiche del governo (semmai ve ne siano) in aderenza al mandato ed al programma della maggioranza. Impazza il copia ed incolla, unico salvagente per evitare che affoghi lโ€™ignoranza. Si รจ mortificato un principio fondamentale che consente anche la distribuzione della responsabilitร tra i consiglieri, non solo di maggioranza, ed รจ venuto meno quel senso di coesione che avrebbe potuto far realizzare tutti assieme il bene comune. Oramai si รจ affermata la logica della gestione del potere in funzione del possibile condizionamento per la soddisfazione degli interessi di una parte solamente e non di tutte quelle interessate al bene della collettivitร .

๐ถ๐’Š๐’—๐’Š๐’”๐’Ž๐’ ๐’† ๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’•๐’Š๐’•๐’‚ฬ€ ๐’‘๐’๐’๐’Š๐’•๐’Š๐’„๐’‚ Il civismo รจ un concetto chiave nella relazione tra i cittadini e la politica. Il risultato della strategia adottata da questa maggioranza รจ stata, invece, di indebolire la partecipazione democratica alla soluzione dei problemi di carattere generale della comunitร , sociale, produttiva o comunque rappresentativa. Non ci sono stati forum di ascolto e partecipazione e, quando ci si รจ trovati di fronte alle esigenze di categorie importanti, come quelle delle ATTIVITAโ€™ PRODUTTIVE (vedi i commercianti, balneari, artigiani, edili, comparti, occupatori di aree pubbliche ed altri) le tensioni del confronto sono aumentate anzichรฉ diminuite. Non cโ€™รจ stata la volontร politica di risolvere alcune questioni.