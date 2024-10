LECCE – Avrebbe abusato delle due sorelline: il giovane fratellastro è indagato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata.

Nella mattinata di ieri si è svolto l’incidente probatorio (permette di cristallizzare la prova in vista di un eventuale processo) davanti al gip Anna Paola Capano, presso la Procura per i minorenni di Lecce. Nello specifico sono state sentite le due adolescenti, alla presenza di una psicologa, attraverso l’ascolto protetto. Nei prossimi mesi lo specialista dovrà accertare l’attendibilità delle loro dichiarazioni.

L’indagato è difeso dall’avvocato Tommaso Stefanizzo. I familiari delle due presunte vittime di abusi sono difesi dall’avvocato Tony Indino.

Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani, hanno preso il via dalla denuncia di uno dei genitori delle due sorelle. Gli abusi, in base a quanto sostenuto nella denuncia, si sarebbero verificati a partire dal 2017 e fino al 2022 in un paese a Nord di Lecce. Le presunte molestie sarebbero avvenute nella casa in cui vivevano le due ragazze. Gli episodi si sarebbero protratti, come detto, per oltre cinque anni.

Le due adolescenti hanno in seguito trovato il coraggio, nel tempo, di confidarsi in famiglia e lo scorso anno è scattata la denuncia che ha dato il via alle indagini. Le accuse, occorre precisare, sono tutte da verificare poiché l’inchiesta è solo agli inizi.

