In un’intervista rilasciata durante la festa de “Il Tempo”, Giorgia Meloni ha difeso con vigore l’intesa tra Italia e Albania, dichiarando che non sarà messa in discussione né da sentenze considerate “irragionevoli” né dalla sinistra.

La Premier ha voluto sottolineare il suo senso di responsabilità e il fatto di essere “a posto con la coscienza”, esprimendo anche una certa frustrazione per non aver potuto “lavorare di più” nei due anni di governo.

Meloni ha difeso la manovra economica attuale, criticata da chi, a suo avviso, è rappresentato da “quelli dei banchi a rotelle e del Superbonus”. Un tema che ha generato molte polemiche, con la Premier che ha fatto riferimento anche al capo di gabinetto del ministro della Cultura, Francesco Spano, vittima, secondo lei, di “due pesi e due misure” applicati a chi opera con la destra.

Rivolgendosi ai giornalisti, Meloni ha affermato che sarebbe opportuno richiedere conto della gestione del Maxxi a Giovanna Melandri, piuttosto che mettere in discussione il lavoro attuale del governo.

Nonostante la fretta di concludere l’intervista,

in vista dell’imminente partita di Champions League di Ignazio La Russa, la Premier ha parlato diffusamente delle politiche governative, con particolare attenzione a quelle sui migranti.

Meloni ha evidenziato il rischio che la recente sentenza del tribunale di Roma possa bloccare le sue iniziative, accusando la decisione di utilizzare in modo “strumentale” l’accordo con l’Albania. La Premier ha dichiarato che non permetterà che una soluzione trovata nel rispetto delle normative italiane ed europee venga compromessa da una parte della politica che non la sostiene.

In merito alla questione migratoria, Meloni ha fatto riferimento a sforzi già in atto ben prima del naufragio di Cutro, sottolineando l’impegno assunto con gli italiani. Ha avvertito che con l’elezione di un governo di destra è necessario rivedere le decisioni prese in passato, denunciando un atteggiamento di “menefreghismo rispetto al voto popolare” da parte di chi critica le scelte del governo.

Sebbene abbia negato l’esistenza di complotti, la Premier ha ripetuto la sua preoccupazione per i “due pesi e due misure” che, secondo lei, caratterizzano alcune reazioni politiche. Ha citato il magistrato Marco Patarnello, sottolineando che le sue azioni non sono dettate da interessi personali ma da una volontà politica chiara e diretta. “Una politica forte e senza scheletri nell’armadio è un problema per molti”, ha dichiarato Meloni, insistendo sul fatto che la debolezza politica consente ad alcuni di costruire i propri imperi.

La Premier ha criticato la richiesta dei socialisti europei, guidati dal Partito Democratico, di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia

per l’accordo con l’Albania. Secondo Meloni, questa richiesta punirebbe gli italiani per aver votato in modo diverso rispetto alle aspettative di Bruxelles. Nonostante le difficoltà e le polemiche, Meloni ha espresso ottimismo sull’intesa, promettendo che “funzionerà”.

In riferimento alla legge di Bilancio, ha rivendicato la tenuta dei conti, sottolineando che non ci saranno “aumenti di tasse” e che sono previsti fondi record per il settore sanitario. Meloni ha spiegato che se gli aumenti delle pensioni minime sono contenuti, la responsabilità ricade sull’eredità del Superbonus, che prevede un impatto significativo per i prossimi anni.

Sul caso delle dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro della Cultura, Meloni ha dichiarato di non aver seguito la vicenda nei dettagli. Tuttavia, ha sottolineato che sono emerse segnalazioni riguardo a un conflitto di interesse con una figura legata al Maxxi, durante la gestione di Giovanna Melandri. Nonostante le lamentele giunte anche dal suo partito riguardo alla nomina di Spano, Meloni ha ribadito che il ministro Giuli è responsabile delle scelte effettuate.

In conclusione, Meloni ha espresso la sua determinazione a continuare a perseguire le politiche promesse agli italiani, rimanendo fermamente convinta della validità dell’accordo con l’Albania e del bisogno di una gestione forte e coerente delle questioni politiche e migratorie.

Fonte: ANSA.