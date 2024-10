Le indagini rivelano che l’ordigno sarebbe stato collocato sotto l’auto dell’ufficiale dal cognato di Caliendo, Franco Di Pierno, su incarico di Viviana Pagliarone, ex moglie della vittima designata e avvocato di Foggia. Caliendo è sospettato di aver assemblato l’esplosivo, come riportato nell’accusa. Tuttavia, il giudice ha rigettato l’eccezione della difesa riguardante la nullità della procedura, considerandola “non configurabile”. La difesa ha annunciato l’intenzione di presentare un’istanza di Riesame al Tribunale di Napoli, richiedendo la revoca degli arresti domiciliari.

Le Accuse e l’Inchiesta

Ciro Caliendo è accusato di aver fabbricato l’ordigno, che secondo gli inquirenti sarebbe stato assemblato “in concorso e previo accordo” con Franco Di Pierno. L’ordigno, classificato come non convenzionale, sarebbe stato realizzato con una miscela di sostanze chimiche, tra cui perclorati, potassio, alluminio, nitrati, ammonio e zolfo. Questi elementi avrebbero generato una miscela esplosiva ad effetto detonante nota come Flash Powder. Secondo l’accusa, Caliendo avrebbe fornito anche il telecomando per l’attivazione dell’esplosione.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Angelo Masucci e Simone Moffa, ha contestato la validità dell’interrogatorio, sostenendo la “violazione del diritto di assistenza e difesa dell’indagato”. Gli avvocati non avrebbero avuto accesso a tutti gli atti del fascicolo a causa di un problema tecnico nella trasmissione. Di conseguenza, l’interrogatorio previsto dinanzi al Gip Nicola Marrone del Tribunale di Napoli è saltato.

Altre Accuse a Caliendo

In aggiunta, Ciro Caliendo è indagato a piede libero per omicidio volontario in un’altra vicenda legata alla morte della moglie, Lucia Salcone, deceduta in un incendio scoppiato nella loro auto dopo un incidente stradale. La Procura di Foggia sospetta che l’incidente possa essere stato orchestrato e non un tragico evento casuale. Le indagini sono ancora in corso per verificare se ci sia stata premeditazione dietro il tragico episodio.

L’evoluzione delle indagini sia a Napoli che a Foggia sarà determinante per chiarire la posizione di Caliendo, mentre il suo legale continua a lavorare per ottenere la revoca degli arresti domiciliari.

Lo riporta YouFoggia.