Barletta: frode sui bonus edilizi da 52 milioni, 14 indagati

Crediti fittizi derivanti da lavori edili mai eseguiti su immobili inesistenti.

Una frode ai danni dello Stato, del valore di 52 milioni di euro, è stata realizzata attraverso l’uso illegale di bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il bonus ristrutturazioni e il sismabonus.

La truffa è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Barletta, che ha indagato 14 persone per indebita percezione di fondi pubblici e sequestrato beni per un valore equivalente all’importo della frode. Tra i beni sequestrati figurano crediti d’imposta per oltre 15 milioni di euro conservati nei cassetti fiscali dei soggetti coinvolti, immobili, quote societarie, sette automobili, sette motociclette, un orologio di lusso e il saldo di 59 conti correnti intestati agli indagati.

Lo riporta Ansa.