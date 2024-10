Centrodestra Bari, elaboriamo un piano urbanistico alternativo

“Il Piano urbanistico generale presentato ieri contiene principi fumosi e poco concreti. Noi presenteremo un Pug ombra che, quando ci sarà consentito, migliorerà e completerà quello presentato ieri dal sindaco Leccese”. Lo ha detto il consigliere comunale leghista di Bari, Fabio Romito, nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare le iniziative dell’opposizione sia sul tema del Pug sia su quello dell’ordinanza sindacale anti movida al quartiere Umbertino di Bari.

Presenti, fra gli altri, il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Ciaula, la consigliera della lista ‘Romito sindaco’ Valeria Amoruso, i consiglieri di Forza Italia Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. Sul Pug il centrodestra barese parla di “telenovela”, chiarendo che “non ci tiriamo indietro per affrontare questo tema, siamo pronti a realizzare il pug con i nostri tecnici e dipartimenti per mettere in campo un progetto alternativo. Siamo a disposizione purché siamo presi in considerazione”.

Quando all’ordinanza contro la malamovida, l’opposizione in Comune parla di “norma vessatoria, inutile e irragionevole”, perché “crea disparità di trattamento fra attività commerciali” senza risolvere il problema perché “la movida emigra in altri quartieri”.

Lo riporta l’ANSA