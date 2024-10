L’operazione “Greasyhands”, condotta dalla Guardia di Finanza di Matera, ha rivelato una truffa che ha comportato un danno di oltre 42 milioni di euro a favore di un’azienda del settore automotive, con sede nel Materano.

Questo imponente frode ha portato alla scoperta di una significativa evasione fiscale, con oltre 9,3 milioni di euro di IVA non versata. Le indagini, coordinate dall’Ufficio di Torino della Procura Europea, hanno svelato una rete di frodi che ha visto l’azienda coinvolta occultare documentazione cruciale riguardo a un numero limitato di fatture per l’acquisto di oli lubrificanti e pezzi di ricambio.

Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato circa 450 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture, tutti risultati contraffatti. La Guardia di Finanza ha sottolineato come l’evasione fiscale continui a rappresentare un grave problema per l’economia italiana, aggravando ulteriormente le già difficili condizioni del bilancio statale.

La verifica fiscale condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Matera ha messo in luce le sofisticate metodologie di frode utilizzate dall’azienda. Le indagini hanno portato alla luce fatture false emesse da società inattive e soggetti interposti, che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. L’analisi dei dati effettuata dagli specialisti informatici della Guardia di Finanza ha rivelato l’esistenza di una contabilità occulta, con il recupero di migliaia di documenti cancellati dall’imprenditore, che pensava di averli resi inaccessibili ai verificatori.

Grazie a un’accurata analisi, sono stati identificati oltre 50.000 documenti in formato PDF riguardanti vendite di oli lubrificanti e ricambi, solo in parte riscontrabili nelle fatture emesse. Nonostante i tentativi dell’imprenditore di eliminare i dati sulle vendite in nero, la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire un volume d’affari occulto di oltre 42 milioni di euro, segnalando all’Agenzia delle Entrate il recupero di Irpef per 2.700.000 euro, IVA evasa per 9.330.000 euro e IRAP per 1.600.000 euro.

Questa operazione si ricollega a indagini precedenti, già condotte dalla Procura Europea, che hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva per oltre sette anni. L’organizzazione ha introdotto illegalmente nel territorio italiano migliaia di tonnellate di oli lubrificanti provenienti da paesi dell’est Europa, utilizzando pratiche di transazione completamente in nero e portando sul mercato parti e accessori per autoveicoli contraffatti, in totale evasione delle imposte.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno individuato e svelato diversi meccanismi di frode ideati dai membri dell’organizzazione per eludere i controlli, portando a numerosi sequestri su tutto il territorio nazionale. Le operazioni hanno incluso il sequestro di oltre 400 tonnellate di olio lubrificante, sette autoarticolati e due camion utilizzati per trasporti illeciti, dando avvio a 16 distinti procedimenti penali presso le competenti Procure della Repubblica, di cui alcuni avocati dalla Procura Europea.

Nei mesi scorsi, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di 14 soggetti coinvolti nella frode, di cui otto sono stati arrestati e sei posti agli arresti domiciliari. Sono stati sequestrati anche beni patrimoniali per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro.

Le operazioni di sequestro hanno incluso, tra l’altro, disponibilità patrimoniali per oltre 4,6 milioni di euro,

comprendenti danaro contante, unità immobiliari, automezzi, rapporti di conto corrente e beni di valore come orologi e diamanti. Inoltre, i controlli effettuati presso i locali commerciali dell’hub lucano hanno portato al sequestro di ulteriori 51 tonnellate di olio lubrificante e circa 370.000 pezzi di ricambio contraffatti.

È importante sottolineare che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva.

