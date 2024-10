“Come fanno già tante altre Regioni, vorrei non tenere più conto dei tetti sulla” spesa della “sanità pubblica di proprietà privata perché se abbiamo un problema di mobilità passiva, cioè di gente che va via, è perché, l’ho spiegato mille volte, noi siamo l’unica Regione che, pur avendo lo stesso gruppo pubblico di proprietà privata in Puglia a quello della Lombardia, lo stesso Drg, il paziente pugliese che va in Lombardia lo devo pagare integralmente, qui invece mi applicano un tetto.

Ho chiesto agli uffici: mi fate una delibera in cui io mi prendo la responsabilità politica di non rispettare più i tetti, in modo tale che poi vediamo quanta mobilità riusciamo a trattenere?”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante i lavori in Consiglio regionale.

FONTE ANSA