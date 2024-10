L’amministrazione comunale di Foggia ha deciso di avanzare al Presidente della Repubblica la richiesta del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria del Vigile del Fuoco foggiano, Antonio Ciccorelli, deceduto in servizio il 18 settembre durante un’operazione di soccorso sulla statale 89, tra Apricena e San Severo.

La delibera è stata approvata ieri nel corso della riunione della Giunta comunale.

La richiesta nasce per dare il giusto riconoscimento ad un uomo che ha sacrificato la propria vita per trarre in salvo persone esposte a grave pericolo e di cui la città natale vuole onorare la memoria. L’atto, immediatamente eseguibile, sarà trasmesso al Ministero dell’Interno competente per l’istruttoria, attraverso la Prefettura di Foggia.

Lo riporta Telesveva.it