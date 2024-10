Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, i due principali imputati nell’inchiesta su presunte mazzette pagate a militari dell’Aeronautica da familiari di candidati avieri e aspiranti carabinieri e finanzieri hanno richiesto il giudizio abbreviato.

Si tratta dei sottufficiali Aldo Caurio e Gennaro Sorgente, entrambi di Foggia, rispettivamente di 50 e 57 anni, in servizio presso la base di Amendola. Caurio e Sorgente sono accusati di corruzione (cinque contestazioni per Caurio, sei per Sorgente), traffico di influenze illecite (quindici episodi), sostituzione di persona, e, per Caurio, anche di falso. I due militari si dichiarano innocenti e sono difesi dagli avvocati Gianluca Ursitti e Walter Mancuso. La richiesta di giudizio abbreviato comporterebbe, in caso di condanna, una riduzione della pena di un terzo. Anche Luigi D’Antuono, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato per tre episodi di traffico di influenze illecite, mentre Raffaele D’Eramo, luogotenente dell’Aeronautica in servizio a Guidonia, è accusato di corruzione.

Francesco Sarcinelli, residente a San Severo, ha invece chiesto di patteggiare otto mesi di reclusione con pena sospesa per traffico di influenze illecite. La proposta di patteggiamento è stata concordata tra l’avvocato Giuseppe Casale e i pubblici ministeri Enrico Infante e Miriam Lapalorcia. Il giudice si pronuncerà in seguito anche sulle richieste di rinvio a giudizio per altri imputati.

Tra gli imputati, Gennaro Piccirillo, ufficiale della Guardia di Finanza, è accusato di concorso in corruzione per un presunto pagamento di una mazzetta di 3mila euro a un membro della commissione valutatrice di un concorso per marescialli della Guardia di Finanza. I suoi difensori sostengono che la competenza per giudicare il caso dovrebbe spettare al tribunale di Napoli.

L’inchiesta coinvolge 38 persone e comprende accuse di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona. Le accuse centrano sui sottufficiali Caurio e Sorgente, che avrebbero creato un sistema corruttivo per far superare i concorsi ai candidati dietro compenso. Tuttavia, la difesa sostiene che non vi sia stata corruzione e che i due militari si limitassero a preparare i candidati per le prove d’esame.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno