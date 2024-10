Foggia: il questore Alfredo D'Agostino in visita dal presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro

“È stato un enorme piacere oggi accogliere il Questore Alfredo D’Agostino che ha fatto visita alla nostra Associazione: è stato un gesto di grande vicinanza che abbiamo accolto con estrema partecipazione. L’incontro è stato cordiale. Il dialogo che ne è scaturito ci ha visto totalmente in sintonia e abbiamo apprezzato le parole che il signor Questore ha usato verso Foggia e anche il suo desiderio di ritornare per contribuire alla serenità della città. Come Associazione di categoria abbiamo manifestato la nostra volontà di essere anche noi strumento utile per il raggiungimento dell’importante obiettivo. Confcommercio è al fianco delle Istituzioni di presidio alla città e al territorio, non mancherà mai il nostro supporto e la nostra collaborazione”, così il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro, a margine dell’incontro con il Questore D’Agostino.

All’appuntamento sono intervenuti anche alcuni componenti della Giunta esecutiva dell’Associazione e la direttrice, Stefania Bozzini.