Foggia. Con grande tristezza, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha annunciato la scomparsa dell’architetto Roberto Telesforo, venuto a mancare nella notte dopo una lunga malattia. Telesforo, noto per la sua grande professionalità e passione, è stato presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia e docente di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, dove è stato tra i primi a ottenere la cattedra. Grande appassionato di jazz, ha fatto parte della Fondazione per molti anni, dal 1999 al 2013, ricoprendo per due mandati il ruolo di vicepresidente.