Francesco Panniello porta i troccoli foggiani e l’olio pugliese al Senato

L’impegno contro le contraffazioni e le frodi alimentari

Al centro dell’evento vi è stata l’esigenza di tracciare nuove prospettive per proteggere l’autenticità e la qualità dell’olio EVO italiano, minacciato da pratiche illecite che danneggiano l’immagine e la reputazione di questo prodotto tanto apprezzato, sia in patria che all’estero. La contraffazione dell’olio d’oliva non solo rappresenta una frode per i consumatori, ma intacca profondamente il lavoro di migliaia di agricoltori e produttori impegnati nel rispetto dei più alti standard qualitativi. L’obiettivo dichiarato è stato quello di rafforzare i controlli lungo tutta la filiera, dall’uliveto alla tavola, e promuovere azioni coordinate tra le istituzioni e i produttori per garantire la trasparenza e l’integrità del mercato.

Durante la giornata di lavori, Francesco Panniello ha avuto l’onore di gestire una speciale degustazione per i presenti, sottolineando il ruolo fondamentale dell’olio EVO nella cucina italiana e, più specificamente, nel patrimonio gastronomico della Puglia. Proprio la sua regione, culla della produzione olivicola, si distingue per la qualità delle sue cultivar e per la lunga tradizione che lega l’olio d’oliva alla cultura contadina.

Un’occasione per valorizzare i sapori foggiani

Oltre a portare l’olio extravergine d’oliva, Panniello ha colto l’occasione per far conoscere alle istituzioni e ai partecipanti un altro grande protagonista della tradizione culinaria foggiana: i troccoli, una tipica pasta fatta a mano. “Molti non avevano mai assaggiato il troccolo foggiano”, racconta Panniello con un sorriso, “confondendolo spesso con il bucatino romano”. La differenza tra le due specialità è sostanziale: mentre il bucatino è una pasta forata all’interno, il troccolo ha una consistenza più spessa e compatta, e viene preparato utilizzando un particolare utensile, il “troccolaturo”, che conferisce alla pasta la sua caratteristica forma.

Durante la degustazione, Panniello ha preparato una ricetta tradizionale che ha messo d’accordo tutti, esponenti della maggioranza e dell’opposizione presenti all’evento, rendendo i troccoli foggiani protagonisti indiscussi della giornata. Un risultato che lo chef ha accolto con orgoglio, vedendo finalmente riconosciuto uno dei piatti simbolo della cucina del Tavoliere.

L’eccellenza gastronomica come strumento di promozione territoriale

L’evento ha offerto a Panniello l’opportunità di sottolineare come la cucina tradizionale possa diventare un veicolo di promozione territoriale, non solo per far conoscere i prodotti locali, ma anche per sensibilizzare istituzioni e consumatori sull’importanza di difendere l’autenticità delle eccellenze agroalimentari italiane. “Portare i sapori della nostra terra in una sede istituzionale così prestigiosa è stato per me un grande onore”, ha dichiarato lo chef foggiano. “È fondamentale valorizzare le nostre tradizioni culinarie e promuoverle con orgoglio, perché rappresentano l’identità di un territorio e la sua storia”.

Grazie all’abilità e alla passione di Panniello, i troccoli e l’olio EVO della Puglia hanno potuto conquistare un palcoscenico di rilievo come il Senato della Repubblica, attirando l’attenzione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La sfida ora, come emerso durante i lavori, è quella di costruire una rete sempre più forte tra produttori, ristoratori e istituzioni per garantire che la qualità dell’olio italiano, e di tutti i prodotti agroalimentari di eccellenza, sia sempre più tutelata e valorizzata.

Le prospettive future per il settore olivicolo

La partecipazione di Panniello all’evento di Palazzo Madama si inserisce in un più ampio dibattito sul futuro del settore olivicolo italiano. La necessità di una maggiore protezione contro le frodi, unite alla promozione di pratiche sostenibili e innovative, è stata al centro delle riflessioni dei vari relatori. Tra le proposte emerse, vi è la creazione di un marchio di qualità unico per l’olio extravergine d’oliva, che certifichi la provenienza e garantisca la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera.

In questo contesto, la Puglia continua a ricoprire un ruolo di primo piano come regione leader nella produzione di olio EVO, con una capacità produttiva che rappresenta quasi la metà del totale nazionale. Tuttavia, come sottolineato dagli esperti presenti, è fondamentale che le eccellenze del territorio, come l’olio pugliese, siano sempre più valorizzate e protette, non solo dalle contraffazioni, ma anche dalle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla globalizzazione.

L’evento “L’Olio Evo – Nuovi scenari per la lotta alle contraffazioni e la tutela della qualità” ha rappresentato un importante momento di riflessione sul futuro del settore olivicolo italiano, e la partecipazione di Francesco Panniello ha offerto una preziosa occasione per far conoscere al grande pubblico non solo l’importanza dell’olio extravergine d’oliva, ma anche le tradizioni culinarie della Puglia. Un’esperienza che conferma quanto sia fondamentale proteggere e promuovere le eccellenze del nostro Paese, in un contesto globale sempre più competitivo e minacciato da frodi e contraffazioni.

Fonte: foggiacittàaperta.it