Fuochi d'artificio: associazioni scrivono ai comuni della provincia di Foggia per sostituirli

Circa quaranta associazioni animaliste e ambientaliste hanno inviato una PEC ai 61 comuni della provincia di Foggia, richiedendo che i tradizionali fuochi d’artificio vengano sostituiti da spettacoli pirotecnici musicali e silenziosi.

Negli ultimi anni, è aumentata la consapevolezza degli effetti negativi causati dai fuochi d’artificio convenzionali, che rappresentano un rischio per la salute di persone fragili, animali e ambiente. I forti rumori prodotti dai botti possono creare gravi disagi a neonati, anziani, persone con disturbi sensoriali o neurologici, e animali, sia domestici che selvatici. Gli animali, con un udito molto più sviluppato rispetto a quello umano, subiscono livelli elevati di stress, ansia e panico, che in alcuni casi possono portare a incidenti o fughe pericolose.

Anche l’ambiente risente degli spettacoli pirotecnici tradizionali: i fuochi d’artificio rilasciano sostanze inquinanti che contaminano l’aria e i corsi d’acqua, contribuendo all’inquinamento e mettendo ulteriormente a rischio gli ecosistemi già fragili.

Per tutelare la salute pubblica, la fauna e l’ambiente, le associazioni propongono l’introduzione di fuochi d’artificio silenziosi accompagnati da musica, o l’uso di droni per creare coreografie visive spettacolari, anche personalizzabili. Questi spettacoli offrono la stessa bellezza visiva, ma con un impatto acustico ridotto, minimizzando il disagio per persone e animali.

La musica scelta con attenzione aggiunge un elemento emozionale, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e piacevole, senza compromettere la qualità della celebrazione.

I fuochi d’artificio silenziosi utilizzano tecnologie avanzate per ridurre il livello di rumore, mantenendo comunque effetti luminosi e coreografie straordinarie. Questa alternativa rappresenta un compromesso ideale tra tradizione e innovazione, consentendo di celebrare eventi in modo più sostenibile e rispettoso della comunità e della natura.

Le associazioni invitano le amministrazioni locali e gli organizzatori di eventi pirotecnici a considerare seriamente questa proposta, regolamentando l’uso dei fuochi d’artificio tradizionali sia per eventi pubblici che privati, e promuovendo soluzioni silenziose accompagnate da musica.

Solo così sarà possibile garantire celebrazioni gioiose, sicure e rispettose per tutti, contribuendo a un futuro più sostenibile e consapevole.

Lo riporta FoggiaToday.