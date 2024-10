Il Ministero dell'Interno esprime parere favorevole al PIAO

L’amministrazione comunale di Manfredonia, in particolar modo nelle persone del Sindaco e dell’Assessora al Personale Sara Delle Rose, annuncia che, secondo una nota stampa del Ministero dell’Interno datata 24 ottobre 2024 alle ore 14:03, è stato espresso parere favorevole in merito al Piano Assunzionale proposto dal Comune. Tale piano, frutto di un intenso lavoro e di una profonda collaborazione interna, rappresenta un passo importante verso il potenziamento dell’organico dell’Ente.

Il Sindaco e l’Assessora, pur mantenendo le dovute riserve in attesa dell’ufficialità del documento formale, manifestano grande soddisfazione per questo risultato importante. Lo sblocco delle procedure, finalizzate a rinforzare la capacità operativa del Comune, costituisce un traguardo fondamentale per garantire un miglior servizio alla cittadinanza e affrontare con maggiore efficienza le sfide amministrative future.