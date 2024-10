Al centro dell’indagine ci sono due cooperative gestite da D’Alba: la “Tre Fiammelle”, attiva nel settore dei servizi globali, e la “Lavit”, una lavanderia industriale che opera presso diverse strutture ospedaliere della Puglia. Le due società sarebbero state sottoposte a richieste estorsive da parte delle organizzazioni mafiose della zona, un fenomeno che purtroppo rappresenta una costante nel territorio foggiano, da tempo alle prese con la piaga del racket.

L’inchiesta della Dda di Bari ha cercato di fare luce sulle dinamiche di queste estorsioni, che coinvolgerebbero altre realtà imprenditoriali locali, costrette a pagare il “pizzo” per continuare le proprie attività. Il silenzio di D’Alba di fronte a tali pressioni ha portato gli investigatori a ipotizzare una condotta volta a favorire i clan mafiosi, evitandone l’identificazione e l’arresto.

Il processo a carico dell’imprenditore prenderà il via il prossimo 4 dicembre davanti al Tribunale di Foggia. Si tratta di un caso emblematico della complessa rete di connivenze e omertà che ostacolano la lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Foggia, un’area in cui le attività imprenditoriali sono spesso vittime di soprusi mafiosi, ma non sempre collaborano con le autorità per spezzare questo circolo vizioso. L’esito del procedimento giudiziario sarà particolarmente atteso, poiché potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico pugliese.

In un contesto dove le denunce da parte degli imprenditori sono ancora rare, il caso D’Alba potrebbe fungere da precedente significativo per futuri procedimenti contro altri imprenditori accusati di collusione o di favoreggiamento nei confronti della mafia. La speranza delle istituzioni è che un simile processo possa incoraggiare una maggiore collaborazione tra il mondo imprenditoriale e le forze dell’ordine, nella lotta al controllo mafioso dell’economia locale.

Il territorio foggiano, negli ultimi anni, è stato al centro di numerose operazioni antimafia, con l’arresto di figure di spicco della criminalità organizzata e il sequestro di beni frutto di attività illecite. Tuttavia, la battaglia per sradicare definitivamente il potere dei clan resta ancora lunga e ardua, complice un radicamento sociale e culturale che alimenta un clima di paura e intimidazione.

Il processo D’Alba, dunque, si inserisce in questo difficile contesto, con l’obiettivo di spezzare il muro di omertà che, spesso, rappresenta il principale alleato della mafia.

Fonte La Gazzetta del Mezzogiorno.it