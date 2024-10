Incendio in un’abitazione a Manfredonia: ingenti danni, ma nessun ferito grave

Manfredonia, 23 ottobre 2024 – Un incendio ha scosso la tranquillità di Manfredonia nella serata di oggi, sviluppandosi all’interno di un’abitazione situata in Corso Roma. L’allarme è scattato in serata, quando fumo e fiamme sono stati avvistati da passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente avvertito i soccorsi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio, che si è rapidamente propagato all’interno della casa, ha causato gravi danni, rendendo l’abitazione inagibile. Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei soccorritori, non si registrano feriti gravi tra gli occupanti della casa e i residenti vicini, anche se alcune persone sono state trattate sul posto per lievi intossicazioni da fumo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un cortocircuito o di un malfunzionamento elettrico che avrebbe innescato le fiamme, ma sarà necessario attendere ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti per avere una conferma definitiva.