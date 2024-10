Ludovico Vaccaro lascia Foggia, pronto per la Procura Generale di Lecce ph norbaonline

Ludovico Vaccaro, attuale procuratore di Foggia e in carica dal 2017, si prepara a lasciare la sua città natale per assumere il ruolo di procuratore generale a Lecce. L’incarico, vacante da diversi mesi dopo il trasferimento di Antonio Maruccia alla presidenza della commissione esaminatrice del concorso in magistratura, verrà ora ricoperto da Vaccaro, che ha 64 anni.

Il suo mandato a Foggia sarebbe comunque scaduto nel 2025, e l’ufficialità del trasferimento arriverà con il via libera del plenum del Csm. La nomina del magistrato foggiano è stata scelta tra otto candidature presentate per la Procura generale di Lecce.

Rimane ora da capire chi sarà il prossimo a guidare la Procura di Foggia. Tra i nomi circolati in passato c’è quello di Giuseppe Gatti, esperto di criminalità organizzata locale e in particolare delle dinamiche mafiose del Gargano, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi non confermata.

Lo riporta l’Immediato.net