Manfredonia, 23 ottobre 2024 – Si è da poco conclusa la seduta del consiglio comunale di Manfredonia, incentrata sull’esame dell’ennesima variazione di bilancio proposta dalla maggioranza. Un nuovo capitolo nella gestione delle finanze locali, con una manovra che prevede maggiori spese per circa 3.595.000 euro, di cui 1.484.000 derivanti da tagli ai capitoli di spesa destinati a garantire le attività fondamentali dell’ente.

La variazione di bilancio ha subito acceso il dibattito in aula, con il consigliere di opposizione Ugo Galli tra i principali critici. Galli ha puntato il dito contro quella che ha definito una “carenza di programmazione” da parte della maggioranza, evidenziata anche dalle osservazioni dei revisori dei conti. Questi ultimi, infatti, hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che le costanti modifiche ai conti pubblici siano sintomo di una gestione finanziaria poco strategica e costantemente riorientata da esigenze contingenti piuttosto che da una pianificazione organica.

“Nonostante le reiterate osservazioni dei revisori dei conti, che denunciano una mancanza di visione complessiva e di programmazione nel bilancio dell’ente, la maggioranza continua a proporre variazioni contabili che risultano inefficaci per una gestione oculata delle risorse pubbliche,” ha dichiarato Galli. “Il sindaco, all’inizio del suo mandato, aveva promesso di ispirarsi al principio di responsabilità, ma questo continuo rimpasto delle spese non è altro che un segnale di disorganizzazione e mancanza di prospettiva.”

Tra le voci più contestate dall’opposizione, c’è stato l’acquisto previsto di un’automobile di servizio per il settore delle politiche sociali, una spesa giudicata superflua e antieconomica. Galli ha sottolineato l’assurdità di una misura del genere in un momento in cui la città affronta numerosi problemi ben più urgenti. “In una fase di difficoltà economica, con tanti problemi irrisolti, stiamo pensando di acquistare un’auto di servizio che, oltre a comportare costi aggiuntivi di manutenzione, perde valore non appena viene immatricolata,” ha affermato Galli. “È una spesa ingiustificata, che dimostra come la priorità della maggioranza non sia quella di risolvere i veri problemi della città, ma di adottare misure di facciata.”

Di fronte a queste obiezioni, la maggioranza ha scelto di rinviare la discussione sull’acquisto dell’auto, rimandando la decisione a un futuro approfondimento. Tuttavia, Galli ha interpretato questo rinvio come un segnale di incertezza e mancanza di coerenza nella gestione delle risorse. “Il rinvio non è una soluzione, ma solo un modo per guadagnare tempo senza affrontare il problema alla radice. Mi chiedo perché sia stato inserito nel bilancio un acquisto tanto discutibile, se poi non si ha nemmeno la certezza di volerlo realizzare.”

Durante il dibattito in aula, le critiche dell’opposizione sono state affrontate da interventi brevi e poco approfonditi da parte della maggioranza. Secondo Galli, tali interventi avevano più lo scopo di esaltare l’operato dell’assessore di riferimento che di fornire risposte concrete alle questioni sollevate. “Siamo di fronte a interventi spot, dichiarazioni vuote che hanno l’unico scopo di difendere a oltranza l’assessore, che viene dipinto come una figura salvifica per la nostra comunità,” ha commentato con sarcasmo il consigliere Galli. “L’autocelebrazione dell’assessore, già ampiamente promossa sui suoi canali social, viene ripetuta anche in consiglio comunale, come se fosse stato inviato dalla provvidenza per risolvere i problemi della città.”

Galli ha poi evidenziato come l’assessore in questione stia utilizzando una strategia di comunicazione molto attiva sui social network per presentarsi come il fautore di ogni intervento positivo realizzato dall’amministrazione. “Meno male che l’assessore c’è, verrebbe da dire,” ha ironizzato Galli, accusando l’esponente della maggioranza di sfruttare la visibilità mediatica più per fini personali che per il bene collettivo.

Il consigliere comunale ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di un cambio di rotta nella gestione delle finanze comunali. “Le continue variazioni di bilancio non sono altro che la dimostrazione di una navigazione a vista, senza una chiara direzione,” ha affermato. “Ciò che serve alla città è una pianificazione concreta, trasparente e orientata alla risoluzione dei problemi strutturali che da troppo tempo affliggono Manfredonia. Continuare a rimandare le decisioni o a promuovere iniziative spot non farà che peggiorare la situazione.”

Il dibattito in consiglio comunale ha evidenziato la profonda frattura tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima sempre più critica verso quella che viene percepita come una gestione inefficace e autoreferenziale delle risorse pubbliche. Il rinvio della decisione sull’acquisto dell’automobile di servizio lascia in sospeso una delle questioni più discusse, ma non risolve le tensioni emerse durante la seduta.

La maggioranza, pur approvando la variazione di bilancio, dovrà ora affrontare le sfide poste dall’opposizione e dalla cittadinanza, che chiede una gestione più oculata e responsabile delle risorse comunali. Sarà interessante osservare come evolverà il dibattito nei prossimi mesi, e se l’amministrazione sarà in grado di rispondere alle critiche con azioni concrete o continuerà a difendere il proprio operato con interventi spot e autocelebrazioni.