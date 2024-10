Manfredonia, uso gratuito della Piscina Comunale

La dirigente del Comune di Manfredonia comunica l’avvio di un’iniziativa che consente l’accesso gratuito alla piscina comunale per determinate categorie di cittadini. Grazie alla convenzione tra il Comune e la ICOS Sporting Club, che gestisce l’impianto, è stato previsto un monte ore annuo destinato a finalità sociali, con particolare attenzione a categorie svantaggiate.

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha individuato tre principali categorie di cittadini che potranno usufruire del servizio gratuito, con specifici requisiti e criteri di precedenza:

Anziani con età superiore a 65 anni e ISEE fino a € 7.500,00

I cittadini in questa categoria, residenti nel Comune, avranno diritto di precedenza nell’accesso gratuito alla piscina, in base all’ISEE più basso. Inoltre, essi potranno attingere a un quarto del finanziamento destinato alle famiglie meno abbienti.

Persone con disabilità, inclusi i minori, con un’invalidità pari o superiore al 75%

Gli interessati devono essere in possesso di un verbale rilasciato dalla Commissione medica competente che attesti il grado di invalidità. L’ISEE del nucleo familiare non deve superare i € 20.000,00. La precedenza sarà data a coloro che presentano una maggiore invalidità, e in caso di parità di percentuale, si terrà conto dell’ISEE inferiore.

Componenti di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 2.000,00

In questa categoria, solo un componente per nucleo familiare potrà usufruire del servizio. La precedenza sarà data al componente appartenente al nucleo familiare più numeroso.

Requisiti e Modalità di Presentazione della Domanda

I cittadini interessati e residenti a Manfredonia dovranno presentare la propria domanda di ammissione al servizio presso l’Ufficio Sport, situato in Via Maddalena n. 29, entro e non oltre il 28 novembre 2024. La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza della piscina;

2. Verbale della Commissione Medica che riconosca l’invalidità civile (per le persone con disabilità);

3. Attestazione ISEE aggiornata del nucleo familiare.

4. La mancanza di uno di questi documenti comporterà l’automatico rigetto della domanda.

Regole di Accesso e Frequenza

Ogni beneficiario avrà diritto a frequentare la piscina una volta alla settimana. Tuttavia, qualora il numero di beneficiari sia inferiore rispetto alle ore disponibili per una determinata categoria, sarà possibile aumentare la frequenza a due volte alla settimana per tutto l’anno. Nel caso contrario, cioè se il numero di aventi diritto supera le ore a disposizione, il periodo di fruizione del servizio potrà essere ridotto a un minimo di tre mesi.

Al fine di garantire la partecipazione del maggior numero di persone, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rivedere le liste dei beneficiari trimestralmente. In questo modo, si potranno inserire nuovi utenti in base ai criteri di precedenza definiti, consentendo a più persone di accedere al servizio. Qualora un beneficiario non frequenti la piscina per oltre 30 giorni senza un giustificato motivo, potrà essere sostituito da un altro richiedente. Inoltre, qualora una categoria presenti un numero di beneficiari inferiore rispetto alle ore disponibili, le eventuali ore rimanenti potranno essere redistribuite a favore di categorie con richieste in esubero. Questo meccanismo consentirà di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.

Partecipazione Continua e Limitazioni

L’Amministrazione Comunale ha stabilito che coloro che hanno usufruito del servizio gratuito nell’anno 2023/2024, pur avendo ancora i requisiti per accedere alla piscina comunale, verranno posti in coda rispetto alle nuove domande presentate per l’anno successivo. Questa regola mira a garantire una rotazione equa tra i cittadini, offrendo a un numero sempre maggiore di persone l’opportunità di usufruire del servizio.

L’abbonamento concesso è strettamente personale e non potrà essere ceduto o utilizzato da altre persone. Solo il titolare del beneficio avrà diritto all’accesso gratuito.

Finalità e Obiettivi dell’Iniziativa

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e migliorare il benessere di anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà economica. L’accesso alla piscina comunale rappresenta non solo un’opportunità di svago, ma anche uno strumento di miglioramento della salute e della qualità della vita, soprattutto per chi vive in condizioni di disagio economico o sociale.

L’impegno del Comune nel garantire l’uso gratuito della piscina alle categorie svantaggiate si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali, volte a sostenere le fasce più deboli della popolazione e a promuovere una maggiore partecipazione della cittadinanza alle attività sportive e ricreative disponibili sul territorio.