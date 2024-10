Questo weekend finalmente ritorna la Serie A con uno dei suoi più classici e tradizionali appuntamenti: quello della domenica pomeriggio. Di fatti, domenica 20 ottobre a partire dalle ore 15.00 si sfideranno Lecce e Fiorentina allo Stadio Via del Mare, gara valida per l’8^ giornata del massimo campionato italiano.

I pugliesi hanno bisogno di fare punti specie davanti ai propri tifosi, mentre invece la Viola vuole dare continuità di risultati. Il match tra la squadra di Gotti e quella di Palladino è più aperto di ciò che sembra sulla carta.

Serie A, Lecce-Fiorentina: come arrivano le due squadre

Il Lecce sta cercando di proporre un calcio abbastanza offensivo, ma per il momento i risultati non sono del tutto in linea con le prestazioni. Dopo le prime 7 giornate infatti, la squadra di Gotti conta appena 5 punti che le valgono la 17^ posizione in classifica – subito fuori dalla zona retrocessione ma solo per differenza reti, visto che a pari merito subito sotto c’è il Genoa con Monza e Venezia a -1. I pugliesi vengono dall’ennesimo ko rimediato in trasferta di misura contro l’Udinese. Fin qui l’unica vittoria è quella casalinga nello scontro diretto con il Cagliari. L’obiettivo dei giallorossi è chiaramente quello di ottenere la salvezza.

Discorso molto diverso invece per la Fiorentina, che con l’arrivo di Palladino sta cercando di aprire un nuovo ciclo vincente. La Viola in questo momento è in fiducia grazie alla grande vittoria casalinga contro il Milan di due settimane fa per 2-1, ma i punti persi per strada fin qui sono un po’ troppi. 10 quelli collezionati dai ragazzi di Palladino, che valgono l’11^ posizione a pari merito con Atalanta, Roma ed Empoli. Il club toscano ha bisogno di ritrovare però continuità per centrare l’obiettivo di qualificarsi almeno per l’Europa League dopo 3 anni consecutivi di Conference.

Serie A, Lecce-Fiorentina: precedenti e statistiche

Lecce e Fiorentina si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 40 volte: 12 vittorie dei pugliesi, 13 pareggi e 15 successi dei toscani. Considerando però solo le partite giocate allo Stadio Via del Mare, il bilancio è diverso: 8 trionfi a 5 in favore dei padroni di casa, con 8 pareggi.

L’anno scorso la Fiorentina non è riuscita a vincere: 2-2 all’andata nell’agosto del 2023 al Franchi di Firenze e 3-2 al ritorno a Lecce nel febbraio del 2024. L’ultimo successo della Viola è l’1-0 nel marzo del 2023. Per ritrovare però un trionfo in trasferta da parte della Fiorentina bisogna tornare all’1-3 nel luglio del 2020.