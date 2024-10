Tragedia sulla Statale, il silenzio della Lega

Antonio Gentile, storico ultras del Barletta e padre di Gaetano, sta conducendo una battaglia contro la decisione della Lega Pro di non concedere un minuto di silenzio in memoria dei tre giovani tifosi rossoneri, vittime di un tragico incidente stradale. La tragedia è avvenuta subito dopo il fischio finale della partita tra Potenza e Foggia, disputata il 13 ottobre e conclusasi sull’1 a 1.

Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuel Del Grande, membri del gruppo ultras ‘Curva Nord – Ultras 1980’, stavano facendo ritorno dalla trasferta quando, sulla Statale 93 Potenza-Melfi, il minivan su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente con un’auto, causando la morte dei tre ragazzi. A bordo del minivan c’erano anche il padre di uno dei giovani e altri due amici, rimasti gravemente feriti e attualmente ricoverati all’ospedale San Carlo di Potenza. Nella vettura coinvolta viaggiava una famiglia del posto: marito, moglie e due bambini.

La protesta di Antonio Gentile è tanto più accorata poiché l’uomo, già alle prese con una grave malattia, ha richiesto pubblicamente spiegazioni sul mancato omaggio ai tre tifosi. Gentile ha persino coinvolto la trasmissione “Le Iene”, chiedendo chiarezza sui motivi che hanno portato la Lega a non concedere il minuto di silenzio. Questo, nonostante due settimane prima fosse stato osservato un momento di raccoglimento per la morte del presidente di una federazione di un altro sport.

“La morte ha gradi d’importanza?”, si domanda Gentile. “I capi ultras avevano chiesto al ministro dello Sport, Andrea Abodi, di sospendere i campionati e di osservare un minuto di silenzio, ma la risposta ricevuta è stata un’amara ammissione: ‘Ci ho provato, ma mi è stato impedito’. Da chi? Chi decide se mio figlio e i suoi amici sono meno importanti di altri?” In questo clima di indignazione e dolore, il gruppo ultras *La Foggia Ultras* ha espresso solidarietà, criticando duramente la Lega: “Nemmeno di fronte a una tragedia avete mostrato compassione. Per voi, il calcio è solo un mezzo per ripartire interessi economici. Gli ultras hanno dimostrato solidarietà tra loro. Voi siete solo una vergogna senza dignità.”

Lo riporta foggiatoday.it