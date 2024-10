“Nella serata di ieri, due malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di due anziani concittadini, Antonio e Maria, con l’intento di compiere un furto. I due criminali, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, non hanno esitato a malmenare e ferire gravemente i proprietari di casa. Tuttavia, grazie alla prontezza e al coraggio del vicinato, che ha prontamente reagito alle grida di aiuto allertando il 112, i due sono stati fermati nel tentativo di fuga e arrestati dai Carabinieri del Comando Stazione di San Nicandro Garganico”.

“Desidero innanzitutto esprimere la mia più profonda vicinanza e solidarietà ad Antonio e Maria. In un momento così doloroso, non posso che augurare loro una pronta guarigione e assicurare che la nostra comunità è con loro. Ci stringiamo attorno a loro, sostenendoli con tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza”.

“Colgo l’occasione per rivolgere i miei più sinceri complimenti e un ringraziamento di cuore ai Carabinieri che, con grande tempestività e professionalità, hanno saputo gestire questa drammatica situazione. L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine ha permesso di mettere al sicuro i responsabili e restituire un po’ di serenità alla nostra comunità. Un elogio particolare va agli uomini del Comando di San Nicandro Garganico che, con senso del dovere e profondo impegno, nonostante alcuni fossero liberi dal servizio, hanno saputo agire con prontezza, dimostrando la loro dedizione alla sicurezza del territorio. È grazie al loro operato e alla loro instancabile vigilanza che siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato.

Vorrei inoltre esprimere un ringraziamento speciale al nostro vicinato. Ancora una volta, i cittadini di San Nicandro hanno dimostrato di essere una comunità unita, pronta a intervenire quando il bisogno chiama. La rapidità con cui sono state allertate le forze dell’ordine ha fatto la differenza, permettendo ai Carabinieri di acciuffare i responsabili in tempi brevissimi. Questo episodio è la prova tangibile che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza di tutti noi. Grazie al coraggio dei nostri vicini, è stato possibile evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, dimostrando che la solidarietà e il senso civico sono i veri baluardi della nostra comunità.

L’episodio, però, evidenzia ancora una volta la necessità di intensificare la presenza delle forze dell’ordine nei nostri territori. La criminalità, purtroppo, rappresenta una minaccia reale, e dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire simili eventi in futuro. Un maggiore presidio del territorio, azioni preventive più incisive e una repressione decisa sono fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e proteggere le famiglie da situazioni come quella accaduta ieri.

Come amministrazione, continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per rendere San Nicandro Garganico un luogo più sicuro per tutti. Stiamo portando avanti una lotta senza quartiere contro la criminalità, e ogni volta che un malvivente viene assicurato alla giustizia, è una vittoria non solo per le forze dell’ordine, ma per tutta la nostra comunità. Siamo risoluti nel nostro intento di ripulire le nostre strade da questi soggetti dediti ad azioni malavitose e continueremo a farlo con determinazione, fino a quando ogni criminale sarà fermato e punito come merita.

Il futuro di San Nicandro Garganico dipende dalla tranquillità e dalla sicurezza dei suoi cittadini. Questi sono i pilastri fondamentali per costruire una comunità forte, prospera e capace di crescere e svilupparsi. Solo garantendo la sicurezza possiamo immaginare un domani migliore per le nostre famiglie, i nostri figli e per tutte le generazioni future.

Voglio quindi ribadire il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile il felice esito di questa vicenda. Ai Carabinieri, che con grande professionalità hanno fermato i malviventi, e ai cittadini, che hanno dimostrato coraggio e senso del dovere civico. Insieme, siamo più forti. Insieme, possiamo sconfiggere il crimine e costruire un futuro più sicuro per tutti noi”.

Lo riporta il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale.