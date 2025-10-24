Ariano Irpino celebra San Michele Arcangelo: fede e devozione sul Gargano

Anche quest’anno Ariano Irpino ha partecipato con grande devozione al tradizionale pellegrinaggio verso Monte Sant’Angelo sul Gargano, un evento ormai consolidato nel tempo e organizzato da Michele Dotolo. La manifestazione è caratterizzata da forte fede e partecipazione, richiamando numerosi pellegrini desiderosi di rendere omaggio a San Michele Arcangelo.

Secondo don Alberto Lucarelli, il pellegrinaggio non è solo un’occasione per trascorrere una giornata speciale, ma rappresenta un momento di grazia e riflessione spirituale. L’Arcangelo, il cui nome significa “Chi come Dio”, ricorda ai fedeli l’importanza di mettere Dio al centro della propria vita attraverso mente, cuore, fede e opere.

Don Lucarelli ha sottolineato anche l’importanza della perseveranza nella preghiera, invitando a confidare nel Signore anche quando le richieste sembrano rimanere inascoltate, perché con costanza e cuore sincero le preghiere verranno esaudite.

L’evento richiama da anni l’attenzione di appassionati e turisti, con approfondimenti sui luoghi e la storia del pellegrinaggio offerti da guide esperte come Maria Pia Borda, valorizzando così cultura, spiritualità e tradizione del Gargano.

Lo riporta ottopagine.it.