Home // Manfredonia // Ariano Irpino celebra San Michele Arcangelo: fede e devozione sul Gargano

DEVOZIONE Ariano Irpino celebra San Michele Arcangelo: fede e devozione sul Gargano

La manifestazione è caratterizzata da forte fede e partecipazione, richiamando numerosi pellegrini desiderosi di rendere omaggio a San Michele Arcangelo

Ariano Irpino celebra San Michele Arcangelo: fede e devozione sul Gargano

Ariano Irpino celebra San Michele Arcangelo - Fonte Immagine: ottopagine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Anche quest’anno Ariano Irpino ha partecipato con grande devozione al tradizionale pellegrinaggio verso Monte Sant’Angelo sul Gargano, un evento ormai consolidato nel tempo e organizzato da Michele Dotolo. La manifestazione è caratterizzata da forte fede e partecipazione, richiamando numerosi pellegrini desiderosi di rendere omaggio a San Michele Arcangelo.

Secondo don Alberto Lucarelli, il pellegrinaggio non è solo un’occasione per trascorrere una giornata speciale, ma rappresenta un momento di grazia e riflessione spirituale. L’Arcangelo, il cui nome significa “Chi come Dio”, ricorda ai fedeli l’importanza di mettere Dio al centro della propria vita attraverso mente, cuore, fede e opere.

Don Lucarelli ha sottolineato anche l’importanza della perseveranza nella preghiera, invitando a confidare nel Signore anche quando le richieste sembrano rimanere inascoltate, perché con costanza e cuore sincero le preghiere verranno esaudite.

L’evento richiama da anni l’attenzione di appassionati e turisti, con approfondimenti sui luoghi e la storia del pellegrinaggio offerti da guide esperte come Maria Pia Borda, valorizzando così cultura, spiritualità e tradizione del Gargano.

Lo riporta ottopagine.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

