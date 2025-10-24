Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // ARIF. Casili (M5S): “Non è possibile continuare a prendere in giro gli operai a tempo determinato”

CASILI ARIF. Casili (M5S): “Non è possibile continuare a prendere in giro gli operai a tempo determinato”

"Ieri - spiega Casili - durante un incontro con i sindacati di categoria l'Agenzia ha comunicato che a causa del mancato trasferimento da parte della Regione Puglia di un contributo di 800.000 euro"

Incendi in Capitanata, sindacati in difesa dei lavoratori ARIF: «Serve più personale stabile per proteggere il territorio»

ph MD Sicurezza Puglia - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

“Continuiamo ad assistere ad una presa in giro inaccettabile nei confronti dei lavoratori a tempo determinato dell’Arif”. Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili. 

“Ieri – spiega Casili – durante un incontro con i sindacati di categoria l’Agenzia ha comunicato che a causa del mancato trasferimento da parte della Regione Puglia di un contributo di 800.000 euro, a differenza di quanto accadeva negli anni precedenti, non sarebbe stato possibile prolungare le giornate lavorative per gli operai a tempo determinato. Al danno si è aggiunta la beffa, quando è stato aggiunto che, in seguito ad una ricognizione delle risorse finanziarie, sono state individuate risorse per prolungare i rapporti di lavoro per ulteriori due giornate. I sindacati hanno poi chiesto delucidazioni sul mancato raggiungimento delle 151 giornate anche per gli idonei subentrati nello scorrimento della graduatoria, visto l’impegno che era stato preso per le 360 unità, ed è stato precisato che le economie serviranno per finanziare il prolungamento delle due giornate.

“Non è possibile – continua il consigliere pentastellato – che Arif continui a non rispettare gli impegni presi. Le assunzioni previste dal piano triennale di fabbisogno del personale per il 2025 – 2027 non si concretizzeranno per il 2025 e per cercare di tenere buoni gli operai  si è provato a dare loro il contentino delle due giornate aggiuntive. L’Agenzia ha un ruolo strategico per quello che riguarda la gestione irrigua e forestale e l’attuazione degli interventi per la transizione ambientale e può contare su operai altamente specializzati, stanchi di questa continua precarietà. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Siamo al fianco delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.