“Continuiamo ad assistere ad una presa in giro inaccettabile nei confronti dei lavoratori a tempo determinato dell’Arif”. Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili.

“Ieri – spiega Casili – durante un incontro con i sindacati di categoria l’Agenzia ha comunicato che a causa del mancato trasferimento da parte della Regione Puglia di un contributo di 800.000 euro, a differenza di quanto accadeva negli anni precedenti, non sarebbe stato possibile prolungare le giornate lavorative per gli operai a tempo determinato. Al danno si è aggiunta la beffa, quando è stato aggiunto che, in seguito ad una ricognizione delle risorse finanziarie, sono state individuate risorse per prolungare i rapporti di lavoro per ulteriori due giornate. I sindacati hanno poi chiesto delucidazioni sul mancato raggiungimento delle 151 giornate anche per gli idonei subentrati nello scorrimento della graduatoria, visto l’impegno che era stato preso per le 360 unità, ed è stato precisato che le economie serviranno per finanziare il prolungamento delle due giornate.

“Non è possibile – continua il consigliere pentastellato – che Arif continui a non rispettare gli impegni presi. Le assunzioni previste dal piano triennale di fabbisogno del personale per il 2025 – 2027 non si concretizzeranno per il 2025 e per cercare di tenere buoni gli operai si è provato a dare loro il contentino delle due giornate aggiuntive. L’Agenzia ha un ruolo strategico per quello che riguarda la gestione irrigua e forestale e l’attuazione degli interventi per la transizione ambientale e può contare su operai altamente specializzati, stanchi di questa continua precarietà. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Siamo al fianco delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione”