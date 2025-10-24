Edizione n° 5864

Home // Brindisi // Brindisi, il presidente Francesco Mastro presenta le linee programmatiche dell’AdSPMAM

LINEE Brindisi, il presidente Francesco Mastro presenta le linee programmatiche dell’AdSPMAM

Lunedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso la sede di Brindisi, il presidente Francesco Mastro incontrerà i giornalisti per presentarsi ufficialmente

Brindisi, il presidente Francesco Mastro presenta le linee programmatiche dell’AdSPMAM

Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Fonte Immagine: brindisireport.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Brindisi // Manfredonia //

Lunedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso la sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) in piazza V. Emanuele II n. 7, il presidente Francesco Mastro incontrerà i giornalisti per presentarsi ufficialmente.

Durante l’incontro, a seguito del Decreto di nomina n. 268 del 23 ottobre 2025, Mastro illustrerà le linee programmatiche e le priorità del suo mandato alla guida dell’Autorità Portuale.

1 commenti su "Brindisi, il presidente Francesco Mastro presenta le linee programmatiche dell’AdSPMAM"

  1. Andiamo bene…..Sempre io lontano da Manfredonia.
    Forse si mantiene alla larga da una opera di ristrutturazione del porto a dir poco imbarazzante.

