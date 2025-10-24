Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Home // Cerignola // Cerignola celebra Di Vittorio con un murale al Liceo Artistico

MURALE Cerignola celebra Di Vittorio con un murale al Liceo Artistico

L’opera, realizzata sulla parete esterna dell’istituto, vuole essere un omaggio al suo impegno per il lavoro e la libertà

Cerignola celebra Di Vittorio con un murale al Liceo Artistico

Cerignola celebra Di Vittorio - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cerignola // Il Duomo //

Al Liceo Artistico di Cerignola prende forma un murale dedicato a Giuseppe Di Vittorio, storico sindacalista, politico e antifascista cerignolano. L’opera, realizzata sulla parete esterna dell’istituto, vuole essere un omaggio al suo impegno per il lavoro e la libertà.

Il progetto è stato ideato dagli studenti del liceo e viene eseguito sotto la direzione delle docenti Tommasa Scommegna e Rosa Rita Basta e con il supporto dell’assistente tecnica Grazia Cipollino. Il murale sarà collocato presso la sede della CGIL di Cerignola in piazza Primo Maggio, celebrando così la memoria e i valori del grande Peppino Di Vittorio.

Lo riporta cerignolaviva.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

