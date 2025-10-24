Cerignola celebra Di Vittorio con un murale al Liceo Artistico

Al Liceo Artistico di Cerignola prende forma un murale dedicato a Giuseppe Di Vittorio, storico sindacalista, politico e antifascista cerignolano. L’opera, realizzata sulla parete esterna dell’istituto, vuole essere un omaggio al suo impegno per il lavoro e la libertà.

Il progetto è stato ideato dagli studenti del liceo e viene eseguito sotto la direzione delle docenti Tommasa Scommegna e Rosa Rita Basta e con il supporto dell’assistente tecnica Grazia Cipollino. Il murale sarà collocato presso la sede della CGIL di Cerignola in piazza Primo Maggio, celebrando così la memoria e i valori del grande Peppino Di Vittorio.

Lo riporta cerignolaviva.it.