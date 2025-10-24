Manfredonia, 5 agosto 2025 – Il Dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia, Tommaso Gioieni, ha adottato la Determinazione n. 1464 del 05/08/2025, con cui viene definita la contribuzione previdenziale e pensionistica a favore degli amministratori comunali in aspettativa, come previsto dall’articolo 86 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Le motivazioni e il quadro normativo

Il provvedimento richiama il Decreto Sindacale n. 7/2024 di nomina degli assessori e stabilisce che l’ente locale debba garantire la continuità contributiva e previdenziale agli amministratori che si trovano in aspettativa dal proprio lavoro per svolgere incarichi pubblici.

In base alle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, infatti, il Comune è tenuto a versare i contributi sia per gli amministratori dipendenti – pubblici o privati – sia per quelli lavoratori autonomi, al fine di non interrompere l’anzianità di servizio e il calcolo di pensione e liquidazione.

Il principio è stato ribadito anche da recenti riferimenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 18396/2024 e il parere n. 16/2025 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 270/2025/PAR).

Gli importi e le modalità di versamento

Il Comune di Manfredonia ha impegnato una somma complessiva di 61.791,95 euro, destinata ai versamenti contributivi per il sindaco e gli assessori aventi diritto.

Le somme trovano copertura nel bilancio triennale 2025–2027, annualità 2025, al capitolo 90.

Le contribuzioni saranno versate:

all’ INPS – Gestione dipendenti pubblici per gli amministratori provenienti dal pubblico impiego;

all’ INPS – Gestione lavoratori dipendenti per coloro provenienti dal settore privato;

alla Cassa Forense per l’assessore lavoratore autonomo.

Il documento precisa inoltre che la spesa non rientra tra i “costi della politica” soggetti a limitazioni nel piano di riequilibrio finanziario.

Pubblicazione e validità

La determinazione è stata firmata digitalmente dal dirigente Tommaso Gioieni il 29 settembre 2025, con parere contabile favorevole espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, Maricarmen Distante, in data 24 ottobre 2025.

L’atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia il 24 ottobre 2025, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, e inserito nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.