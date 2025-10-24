Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Crisi idrica in Molise, Lago di Occhito vicino a ‘volume morto’

ACQUA Crisi idrica in Molise, Lago di Occhito vicino a ‘volume morto’

Invaso artificiale in forte sofferenza, situazione in bilico

Crisi idrica in Molise, Lago di Occhito vicino a 'volume morto'

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Capitanata // Cronaca //

La crisi idrica che sta interessando il Molise in questi giorni con interruzioni dell’erogazione di acqua disposte in diversi comuni, tra cui Campobasso, è probabilmente tra le più severe degli ultimi anni. Le sorgenti sono in sofferenza e questa situazione si riverbera anche sui bacini artificiali. Tra questi, l’invaso artificiale di Occhito che segna il confine tra Molise e Puglia.

In base alla rilevazione effettuata dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, oggi la disponibilità di acqua è di circa 44 milioni di metri cubi, molto vicina ai 40 milioni, limite che indica il cosiddetto ‘volume morto’. La capacità totale dell’invaso è di 333 milioni di metri cubi, 250 milioni la capacità di acqua utilizzabile.

Lo riporta l’ANSA 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.