Dog sitter in bici, trascina il cane in catena per 6 km

Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. É quanto accaduto nella serata di ieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 39enne dog sitter per maltrattamento e abbandono di animali. Accuse scattate anche nei confronti del proprietario dell’animale, un 54enne di Volla, paese poco distante.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il biker stava letteralmente trascinando il cane, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo di nome Bella, con una catena a strozzo. Vista la scena, un passante ha immediatamente chiamato i carabinieri, che hanno intimato all’uomo di fermarsi. Una volta fermata la folle corsa, il ‘dog sitter ha tolto la catena al cane, che però non è riuscito a stare sulle zampe, guaendo per il dolore.

Sull’asfalto anche una macchia di sangue. Ad occuparsi di Bella, ora ricoverata nella clinica veterinaria di Torre del Greco, sono stati i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3. I militari si sono invece occupati del 39enne, denunciandolo: l’uomo ha raccontato di essere partito da Volla, dove abitava il proprietario dell’animale, con il cane in catena: 5 chilometri e 700 metri prima del punto in cui è stato fermato.

Lo riporta l’ANSA