Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Dog sitter in bici, trascina il cane in catena per 6 km

CRONACA Dog sitter in bici, trascina il cane in catena per 6 km

Denunciato con proprietario pastore tedesco nel napoletano

Dog sitter in bici, trascina il cane in catena per 6 km

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. É quanto accaduto nella serata di ieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 39enne dog sitter per maltrattamento e abbandono di animali. Accuse scattate anche nei confronti del proprietario dell’animale, un 54enne di Volla, paese poco distante.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il biker stava letteralmente trascinando il cane, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo di nome Bella, con una catena a strozzo. Vista la scena, un passante ha immediatamente chiamato i carabinieri, che hanno intimato all’uomo di fermarsi. Una volta fermata la folle corsa, il ‘dog sitter ha tolto la catena al cane, che però non è riuscito a stare sulle zampe, guaendo per il dolore.

Sull’asfalto anche una macchia di sangue. Ad occuparsi di Bella, ora ricoverata nella clinica veterinaria di Torre del Greco, sono stati i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3. I militari si sono invece occupati del 39enne, denunciandolo: l’uomo ha raccontato di essere partito da Volla, dove abitava il proprietario dell’animale, con il cane in catena: 5 chilometri e 700 metri prima del punto in cui è stato fermato.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.