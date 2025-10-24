Manfredonia, 21 ottobre 2025 – Con una determinazione dirigenziale del Settore di Staff II – Polizia Locale, il Comune di Manfredonia ha approvato un impegno di spesa per il ripristino del varco di controllo automatizzato della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Largo Diomede, danneggiato a seguito di un incidente avvenuto lo scorso anno.

L’incidente e le cause del danno

Il sinistro risale al 28 ottobre 2024, quando un autocarro Fiat Ducato (…) durante una manovra in retromarcia urtò il palo di arredo del varco di controllo, provocandone la caduta e danneggiandolo in modo irreparabile.

Il veicolo era assicurato con Generali Italia S.p.A.. L’Avvocatura comunale ha formalizzato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa il 20 marzo 2025.

L’intervento e i costi

La manutenzione e l’installazione dei sistemi di telecontrollo dei varchi ZTL della città sono affidate alla ditta Bridge 129 Srl – Safety and Security, con sede a Reggio Emilia. A seguito della perizia e del preventivo tecnico (prot. n. 59826 del 12 dicembre 2024), il costo complessivo per il ripristino del sistema danneggiato ammonta a 30.810 euro più IVA, per un totale di 37.588,20 euro.

Data la necessità di ripristinare tempestivamente la funzionalità del varco, il Comune ha deciso di anticipare la spesa in favore della ditta esecutrice, in attesa del trasferimento delle somme da parte della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento.

La determinazione e i riferimenti amministrativi

Con la determinazione dirigenziale n. 1989 del 21 ottobre 2025, firmata digitalmente dalla dirigente Maria Sipontina Ciuffreda, è stato formalizzato l’affidamento alla Bridge 129 Srl tramite la piattaforma Traspare della CUC del Tavoliere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti). La spesa è imputata al Capitolo 4137 del bilancio comunale 2025 e risulta coerente con il piano di riequilibrio economico-finanziario dell’Ente. Il responsabile del servizio finanziario, Maricarmen Distante, ha espresso parere contabile favorevole il 23 ottobre 2025, certificando la regolarità amministrativo-contabile dell’atto, in conformità con l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).