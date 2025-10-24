Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Dopo incidente di un Fiat Ducato. Manfredonia: il Comune dispone il ripristino del varco ZTL di Largo Diomede

ZTL Dopo incidente di un Fiat Ducato. Manfredonia: il Comune dispone il ripristino del varco ZTL di Largo Diomede

Il sinistro risale al 28 ottobre 2024, quando un autocarro Fiat Ducato (...) durante una manovra in retromarcia urtò il palo di arredo del varco di controllo, provocandone la caduta e danneggiandolo in modo irreparabile.

LARGO DIOMEDE, IMMAGINE D'ARCHIVIO ph antonio troiano

LARGO DIOMEDE, IMMAGINE D'ARCHIVIO ph antonio troiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 21 ottobre 2025 – Con una determinazione dirigenziale del Settore di Staff II – Polizia Locale, il Comune di Manfredonia ha approvato un impegno di spesa per il ripristino del varco di controllo automatizzato della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Largo Diomede, danneggiato a seguito di un incidente avvenuto lo scorso anno.

L’incidente e le cause del danno

Il sinistro risale al 28 ottobre 2024, quando un autocarro Fiat Ducato (…) durante una manovra in retromarcia urtò il palo di arredo del varco di controllo, provocandone la caduta e danneggiandolo in modo irreparabile.

Il veicolo era assicurato con Generali Italia S.p.A.. L’Avvocatura comunale ha formalizzato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa il 20 marzo 2025.

L’intervento e i costi

La manutenzione e l’installazione dei sistemi di telecontrollo dei varchi ZTL della città sono affidate alla ditta Bridge 129 Srl – Safety and Security, con sede a Reggio Emilia. A seguito della perizia e del preventivo tecnico (prot. n. 59826 del 12 dicembre 2024), il costo complessivo per il ripristino del sistema danneggiato ammonta a 30.810 euro più IVA, per un totale di 37.588,20 euro.

Data la necessità di ripristinare tempestivamente la funzionalità del varco, il Comune ha deciso di anticipare la spesa in favore della ditta esecutrice, in attesa del trasferimento delle somme da parte della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento.

La determinazione e i riferimenti amministrativi

Con la determinazione dirigenziale n. 1989 del 21 ottobre 2025, firmata digitalmente dalla dirigente Maria Sipontina Ciuffreda, è stato formalizzato l’affidamento alla Bridge 129 Srl tramite la piattaforma Traspare della CUC del Tavoliere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti). La spesa è imputata al Capitolo 4137 del bilancio comunale 2025 e risulta coerente con il piano di riequilibrio economico-finanziario dell’Ente. Il responsabile del servizio finanziario, Maricarmen Distante, ha espresso parere contabile favorevole il 23 ottobre 2025, certificando la regolarità amministrativo-contabile dell’atto, in conformità con l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.