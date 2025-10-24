Edizione n° 5864

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Home // Foggia // FIALS Foggia denuncia: “Posti insufficienti per OSS e infermieri al Policlinico Riuniti. Reparti in sofferenza”

CAPOZZI FIALS Foggia denuncia: “Posti insufficienti per OSS e infermieri al Policlinico Riuniti. Reparti in sofferenza”

Il Segretario Territoriale FIALS di Foggia, Achille Capozzi, ha indirizzato una nota formale ai vertici regionali e aziendali, denunciando una situazione ormai divenuta insostenibile.

Con Foggia: per un Piano Urbanistico Generale che metta al centro i cittadini e il futuro della città

CAPOZZI ph Comune di Foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Foggia, 24 ottobre 2025 – La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) di Foggia lancia un grido d’allarme sulla grave carenza di personale sanitario all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia.
Nonostante la recente Delibera Regionale sul Concorso Unico, i numeri dei posti assegnati per Operatori Socio Sanitari (OSS) e infermieri sono giudicati del tutto insufficienti a garantire i livelli minimi di assistenza.

Il Segretario Capozzi: “Turni massacranti e demansionamenti sistematici”

Il Segretario Territoriale FIALS di Foggia, Achille Capozzi, ha indirizzato una nota formale ai vertici regionali e aziendali, denunciando una situazione ormai divenuta insostenibile.

Secondo la sigla sindacale, la Regione ha assegnato al Policlinico solo 46 posti per OSS e 41 per infermieri, numeri ritenuti “distanti dalle reali necessità dell’Azienda”. Una dotazione organica tanto ridotta, sottolinea Capozzi, sta mettendo a dura prova la tenuta dei reparti, dove la carenza cronica di personale genera turni estenuanti, impossibilità di garantire la rotazione su tre turni e un diffuso demansionamento del personale infermieristico, spesso costretto a svolgere anche mansioni proprie degli OSS.

“La situazione è divenuta ormai insostenibile – afferma Capozzi –. In molti reparti non si riesce più a garantire una turnazione completa, con infermieri costretti a coprire anche ruoli non di loro competenza.”

Le nuove strutture aggravano la crisi

A complicare ulteriormente il quadro, l’attivazione di nuove strutture ospedaliere, come le nuovissime sale operatorie e il reparto di Cardiochirurgia, che hanno richiesto ulteriore personale senza un adeguato incremento delle risorse umane disponibili.
La conseguenza è stata una redistribuzione forzata del personale dai reparti di degenza, lasciando questi ultimi in “enorme sofferenza”.

FIALS: “Serve un nuovo modello di assegnazione del personale”

La FIALS Foggia chiede alla Regione Puglia e alla Direzione del Policlinico una revisione immediata dei criteri di assegnazione dei posti, superando il “concetto storico” delle dotazioni standard per adottare un criterio più moderno, “legato alle reali attività e al carico assistenziale di ciascuna struttura”. “È indispensabile – conclude Capozzi – assicurare al Policlinico una dotazione organica efficiente ed efficace, per tutelare la salute dei cittadini e la dignità dei lavoratori.”

La denuncia di FIALS si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel sistema sanitario pugliese, dove il fabbisogno di infermieri e OSS rimane elevato nonostante i concorsi regionali avviati negli ultimi anni. L’organizzazione sindacale sollecita un cambio di passo nelle politiche del personale, chiedendo che la programmazione sanitaria tenga finalmente conto delle reali esigenze operative degli ospedali e non solo delle disponibilità amministrative.

