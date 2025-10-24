Foggia, “Gino Lisa”: accordo con Aeroitalia e maxi-gara da 12 milioni

L’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia si prepara a una fase di rilancio operativo e infrastrutturale. Dopo lo stop dei voli di linea a fine settembre a causa delle difficoltà della precedente compagnia, Aeroporti di Puglia (AdP) ha siglato un accordo con Aeroitalia per riattivare i collegamenti con Milano e Torino, già a partire da novembre. Il piano prevede l’impiego di aeromobili Embraer e incentivi legati ai Servizi di interesse economico generale (Sieg) per circa 3 milioni di euro annui, vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi di riempimento dei voli.

Sul fronte infrastrutturale, è stata indetta una gara d’appalto da 12 milioni di euro per la riqualificazione funzionale dell’aerostazione e l’ampliamento del piazzale aeromobili, con la partecipazione di 13 imprese. Questi interventi segnano un passo decisivo per modernizzare lo scalo e rafforzarne la capacità operativa, consolidando la posizione dell’aeroporto di Foggia nel panorama dei collegamenti nazionali.