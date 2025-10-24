Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

MATTARELLA // Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella
24 Ottobre 2025 - ore  13:35

CALEMBOUR

DOCENTE // San Severo: è tornato in Italia Michele D’Angelo, il docente arrestato in Albania
24 Ottobre 2025 - ore  11:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Foggia, “Gino Lisa”: accordo con Aeroitalia e maxi-gara da 12 milioni

ACCORDO Foggia, “Gino Lisa”: accordo con Aeroitalia e maxi-gara da 12 milioni

Il piano prevede l’impiego di aeromobili Embraer e incentivi legati ai Servizi di interesse economico generale (Sieg) per circa 3 milioni di euro annui

Foggia, “Gino Lisa”: accordo con Aeroitalia e maxi-gara da 12 milioni

Aeroporto “Gino Lisa" - Fonte immagine lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Ottobre 2025
Economia // Foggia //

L’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia si prepara a una fase di rilancio operativo e infrastrutturale. Dopo lo stop dei voli di linea a fine settembre a causa delle difficoltà della precedente compagnia, Aeroporti di Puglia (AdP) ha siglato un accordo con Aeroitalia per riattivare i collegamenti con Milano e Torino, già a partire da novembre. Il piano prevede l’impiego di aeromobili Embraer e incentivi legati ai Servizi di interesse economico generale (Sieg) per circa 3 milioni di euro annui, vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi di riempimento dei voli.

Sul fronte infrastrutturale, è stata indetta una gara d’appalto da 12 milioni di euro per la riqualificazione funzionale dell’aerostazione e l’ampliamento del piazzale aeromobili, con la partecipazione di 13 imprese. Questi interventi segnano un passo decisivo per modernizzare lo scalo e rafforzarne la capacità operativa, consolidando la posizione dell’aeroporto di Foggia nel panorama dei collegamenti nazionali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.