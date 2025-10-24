Foggia – Settimana intensa per la Giunta Episcopo, che si è riunita in una doppia seduta per l’approvazione di diversi provvedimenti strategici per la città. Numerosi i punti all’ordine del giorno affrontati dall’organo di governo cittadino, a partire dalle iniziative culturali e produttive fino ai servizi di manutenzione e agli interventi in ambito sociale.

Tra le delibere più significative, su proposta dell’Assessorato alle Attività Produttive, figura l’approvazione dell’iniziativa “Natale al Borgo”, che si svolgerà a Borgo Incoronata durante il periodo delle festività natalizie. L’evento punta a valorizzare le tradizioni locali, sostenere le attività economiche di prossimità e promuovere la partecipazione della comunità.

Parallelamente, su proposta dell’Assessorato alla Cultura, è stato dato il via libera al cartellone della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Giordano, realizzato in collaborazione con il Consorzio Puglia Culture. La nuova programmazione offrirà un ricco calendario di spettacoli e produzioni, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Giordano come punto di riferimento culturale per l’intera Capitanata.

Servizi comunali e manutenzioni

La Giunta ha inoltre approvato i capitolati tecnici relativi ai servizi di supporto per la manutenzione ordinaria degli impianti, la gestione degli archivi comunali, le attività di facchinaggio e il supporto informatico dei sistemi IP. Tali atti saranno sottoposti preventivamente alla valutazione della società in house AM Service, che ne curerà la successiva attuazione operativa.

Sempre nell’ambito delle attività ordinarie, l’esecutivo ha deliberato la co-organizzazione della manifestazione schermistica Under 23 di sciabola maschile e femminile, in programma a Foggia nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’evento sportivo, di rilievo nazionale, rappresenta un’occasione di promozione per la città e per le discipline schermistiche, in continuità con la lunga tradizione sportiva locale.

Propaganda elettorale e spazi pubblici

Altro punto all’ordine del giorno ha riguardato la disciplina della propaganda elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La Giunta ha individuato gli spazi pubblici da destinare allo svolgimento di comizi e riunioni, definendo al contempo i criteri di assegnazione e di utilizzo degli stessi, nel rispetto delle normative vigenti e della parità di trattamento tra le forze politiche.

Focus su PNRR e servizi sociali

Nella seduta di mercoledì mattina, la Giunta ha inoltre svolto una ricognizione sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR al 30 settembre, verificando l’attuazione fisica e procedurale degli interventi finanziati.

In quella stessa riunione, è stato avviato l’iter procedurale per l’attivazione della misura regionale “Servizi sociali di supporto in favore di persone con disabilità, anziani non autosufficienti e delle loro famiglie”. Si tratta di risorse destinate a garantire la domiciliarità, la vita indipendente e l’inclusione sociale delle fasce più fragili della popolazione.

Il Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia ha stabilito di procedere mediante co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, in un’ottica di collaborazione attiva tra pubblico e privato sociale, per ampliare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti alla cittadinanza.

Una città in movimento

Con questi provvedimenti, la Giunta Episcopo conferma una linea di governo improntata alla valorizzazione culturale, alla cura dei servizi pubblici e alla coerenza con gli obiettivi del PNRR, guardando a una città più efficiente, inclusiva e dinamica.