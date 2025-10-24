FOGGIA – Un viaggio nel cuore del teatro contemporaneo, tra classici rivisitati, musica, danza, ironia e storie di vita. Il Comune di Foggia, in collaborazione con Puglia Culture, ha presentato la nuova stagione teatrale 2025–2026 del Teatro Comunale Umberto Giordano: quattordici appuntamenti che porteranno in città alcuni dei nomi più amati della scena nazionale e internazionale.

Da Malika Ayane ad Anna Valle, da Lodo Guenzi a Arturo Brachetti, passando per Claudio Bisio, Gabriele Lavia, Paolo Calabresi, Giovanni Scifoni e molti altri: un cartellone ricco e variegato, capace di unire generi e linguaggi diversi, dalla prosa alla musica, dalla danza alla narrazione civile.

L’apertura: Malika Ayane e la magia di “Brokeback Mountain”

La stagione prenderà il via il 14 e 15 novembre con “Brokeback Mountain – A play with music”, spettacolo tratto dal racconto di Annie Proulx e diretto da Giancarlo Nicoletti, in cui Malika Ayane si cimenta in un’inedita veste teatrale, accompagnata da Edoardo Purgatori e Filippo Contro.

Un debutto intenso, tra amore, musica e malinconia.

A seguire, il 22 novembre, un fuori abbonamento con Antonino e il suo concerto celebrativo “Venti25 – Il concerto evento”, per festeggiare vent’anni di carriera con una serata di musica e ricordi.

Dicembre tra passione e tradizione

Due spettacoli accenderanno il palcoscenico a dicembre:

6 e 7 dicembre , Anna Valle e Gianmarco Saurino saranno protagonisti di “Scandalo”, nuova commedia di Ivan Cotroneo sul tema dell’amore maturo e dei pregiudizi sociali.

18 e 19 dicembre, spazio alla grande comicità partenopea con “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, portato in scena da Gianfelice Imparato per celebrare il centenario della morte del grande autore.

Gennaio e febbraio tra satira e introspezione

Il nuovo anno si aprirà con Lodo Guenzi in “Morte accidentale di un anarchico” (17 e 18 gennaio), celebre capolavoro politico di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Giorgio Gallione.

A seguire, Arturo Brachetti (24 e 25 gennaio) incanterà il pubblico con “SOLO – The Legend of Quick-Change”, uno show di pura magia visiva e trasformismo.

A febbraio, doppio appuntamento con Lucia Zotti e Paolo Sassanelli in “Quanto basta” (7 e 8 febbraio), una commedia agrodolce firmata Alessandro Piva, e con il grande Gabriele Lavia, protagonista e regista di “Lungo viaggio verso la notte” (25 e 26 febbraio), toccante dramma familiare di Eugene O’Neill.

Marzo: tre volti del teatro tra ironia e memoria

Marzo sarà il mese più intenso della stagione.

7 marzo , Paolo Calabresi porterà il suo monologo “Tutti gli uomini che non sono”, tratto dal suo libro omonimo.

10 e 11 marzo , Claudio Bisio proporrà “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo , un viaggio comico e malinconico tra memorie e sogni.

28 e 29 marzo, Lucrezia Nunzia Antonino sarà protagonista di “Insight”, regia di Carlo Bruni, dedicato alla figura di Lucrezia Borgia tra storia, mito e musica.

Aprile e maggio: chiusura in grande stile

Ad aprile arriveranno due spettacoli di alto profilo:

“Come gli uccelli” di Wajdi Mouawad ( 14 e 15 aprile ), regia di Marco Lorenzi , un dramma sull’identità e l’amore in tempi di conflitto.

“La Duse – Nessuna Opera” (23 e 24 aprile), un omaggio danzato a Eleonora Duse, firmato da Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro, premiato come miglior produzione italiana di danza 2024.

La chiusura sarà affidata a Giovanni Scifoni, l’8 maggio, con “FRA’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”: una lettura ironica e spirituale del santo di Assisi in chiave pop contemporanea.

Giordano in Jazz: tre stelle per l’autunno-inverno 2025

Torna anche l’attesissima rassegna Giordano in Jazz, curata da Carlo Dicesare, giunta alla settima edizione.

Tre grandi concerti internazionali accenderanno le serate foggiane:

4 novembre : Keyon Harrold , trombettista americano dal sound inconfondibile;

17 novembre : Hiromi , virtuosa pianista giapponese con il progetto Sonicwonder;

9 dicembre: Emma Smith, voce elegante del jazz vocale europeo.

Riprendiamoci la scena: teatro e impegno civile

Tornerà infine la rassegna “Riprendiamoci la scena”, giunta alla quinta edizione e promossa dal Comune di Foggia con Puglia Culture, Libera, ANM e la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Un percorso tra arte e impegno sociale dedicato ai temi della giustizia, della memoria e del riscatto civile. I dettagli saranno presentati in una prossima conferenza stampa.

Biglietti e informazioni

Biglietti e abbonamenti saranno disponibili sulla piattaforma Vivaticket e sui canali ufficiali del Teatro Giordano.

Per informazioni e aggiornamenti: www.pugliaculture.it